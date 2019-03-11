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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية في الغربية

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:47 م
حريق بمخزن مواد غذائية
حريق بمخزن مواد غذائية
أ ش أ
تمكنت قوات الحماية المدنية بطنطا ، مساء اليوم الإثنين ، من السيطرة على حريق كبير بمخزن مواد غذائية.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية في منطقة ترعة الشيتي دائرة قسم أول طنطا ، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران.

وتبين أن المخزن به مواد غذائية ملك "عبد الله.ع" ا، وتم إخماد النيران بعد أن التهمت محتويات المخزن، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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