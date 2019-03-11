ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الأدب الأندلسي ورموزه بثقافة دمياط

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:21 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط، حيث نظم قصر ثقافة دمياط محاضرة عن "سلبيات وايجابيات الانترنت" تناولت الجوانب الضرورية لسير الحياة اليومية ومعرفة سيئات الانترنت لمن لا يعي أخطارها، كما عقد القصر محاضرة ضمن برنامج ورش التنمية البشرية بعنوان "الشخصية الإنسانية الخصائص والمكونات" وضح فيها جمال الشامي الصورة الكاملة لبناء حياة جديدة بين الزوجين والمبنية على التزامات يحافظ عليها كل طرف.

وضمن برامج الاهتمام بذوي القدرات الخاصة نظم قصر ثقافة الطفل بدمياط ورشة تلوين وجوه للأطفال، كما قدمت مكتبة كفر المنازلة في محاضرتها الحياة اليومية والاجتماعية لذوي القدرات الخاصة.

وفي إطار الورش الفنية نفذ قصر ثقافة الطفل بدمياط ورشة فنية لصنع كروت من الكانسون الملون والألوان الخشبية احتفالا بعيد الأم، كما واصل قصر ثقافة دمياط تقديم دروس فى الفن التشكيلي لرواد القصر.

بينما أقام قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة عن "الأدب الأندلسي وأبرز رموزه" ألقاها أشرف الخريبي الذي استعان بأبيات من الشعر وفقرات لروايات تحكى قصصا لأدباء المرحلة.

واستمر نادي المرأة بقصر ثقافة دمياط الجديدة في ورشة صنع منتجات من الصوف الوبري وإنتاج لوحات مصغرة من سجاد الكليم والشنط النسائية.

وفي سياق احتفالات اليوم العالمي للمرأة قدمت مكتبة الغوابين محاضرة عن "فضل الأم" تناول فيها إيهاب صالح تذكير الحضور بتفاني النفس والروح عند الأم فى سبيل أسرتها، كما نظم قصر ثقافة فارسكور عرض أفلام تسجيلية ومنها "حياة كاملة،هذا الزمان، يعيشون بيننا"، وفي نفس السياق قدم القصر محاضرة عن ثورة 1919 والمرأة المصرية مع طارق التلباني.

كما عقد بيت ثقافة الزرقا محاضرة عن "سعد زغلول قائد الحركة الوطنية وهدى شعراوي" تناولت بالحديث من هو سعد زغلول وما سبب استمراره كرمز ثوري يحتذي به كما تناولت دور المرأة والمتمثل فى هدى شعراوي فى ثورة الشعب .

ترشيحاتنا

ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

قصة الشهيد أبانوب.. والده يحكي حديثه الأخير وسبب غضبه من محافظ الدقهلية

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الجزائرية وعدم ترشحه لفترة خامسة

وزير التموين: هؤلاء يعارضون إجراءات إعادة هيكلة الدعم.. فيديو

مكافحة الإدمان تحذر العاملين داخل الدولة لهذا السبب

حريق بأحد ملاعب كأس العالم في قطر .. فيديو

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

والد آدم يكشف كواليس قصيدة ابنه خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. فيديو

هاشتاج زيدان يتصدر تويتر بعد توليه منصب المدير الفني لريال مدريد

بالصدفة.. نجاة وزير عربي من حادث سقوط الطائرة الإثيوبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟