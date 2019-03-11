المالية: تحصيل 50 جنيها عن البيانات الجمركية المحصلة لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارا بتعديل المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.



جاء بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم، بموجب القرار رقم 143 لسنة 2019، والخاص باستبدال نص المادة الثالثة من قرار الوزير بشأن استبدال نص المادة الثالثة من قراره برقم 536 لسنة 2005، بأن يكون المبلغ المحصل من مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي مقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبية علي أرباح المهن غير التجارية خمسين جنيه.

