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اقتصاد

قطع المياه عن رشيد وإدكو لمدة 10 ساعات .. غدا

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:28 م
قطع المياه
قطع المياه
آمنة عبدالعظيم
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن قطع المياه عن مدينة رشيد وضعفها عن ريف رشيد وادكو غدا الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء نفس اليوم.

أوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع الخدمة يأتى نظرا لقيامها بعمل صيانة سنوية للخزان الأرضي والغسيل والتطهير بمحطة إنتاج مياه الجدية.

طالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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