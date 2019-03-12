اليوم.. قطع المياه عن إدكو ورشيد لمدة 10 ساعات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن قطع المياه عن مدينة رشيد وضعفها عن ريف رشيد وادكو وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.



وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بعمل صيانة سنوية للخزان الأرضي والغسيل والتطهير بمحطة أنتاج مياه الجدية.



وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.