صنع في مصر تعود مجددا.. وزير الإنتاج الحربي من البرلمان: تصنيع حاسب آلي وعداد كهربي.. تحدياتنا فى ملف المياه خطير.. نعمل للتغلب على مشكلات التحلية ومعالجتها.. وزراعة النواب توافق على قانون الري

مصانع الإنتاج الحربي أنتجت عداد كهرباء مصريا 100%

تصنيع حاسب آلي في بنها بالتعاون مع عالم مصري

التعاقد مع شركة صينية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية

مشروع قانون الري يهدف لمكافحة الفساد وشيوع المسئولية

موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه ونحتاج لـ 12

برلماني: القانون يردع كل التجاوزات التي تحدث في المياه







من جانبهم وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها الإثنين على مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة.



يهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل.



كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.



على جانب آخر، وإلى لجنة الزراعة، قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، يهدف إلى مكافحة الفساد "المسئولية واحدة، ومعرفته ليتم محاسبته"، مشروع القانون يقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة لذا يكافح الفساد لأنه سيعرف المسئول ويحاسبه، مؤكدًا أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح.



وقال إن القانون الحالى مر على صدوره نحو 35 عامًا ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد فى ظل وجود متغيرات فى المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التى أقرت من عام 1870 وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالى نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة.



وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطردا "موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه".



لفت "عبد العاطي" إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.



أوضح أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة ، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف .



وأشار إلى أن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على مصادر المياه وعدالة توزيعها، وشبكات الري والصرف "الدولة على مدار 200 عام أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على الشبكات".



وأفاد وزير الرى، بأن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.



وأكد أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة ، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.



من جانبه قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون سيكون رادع لكل التجاوزات التى تحدث في المياه المصرية، وسيعظم الاستفادة الكاملة من كل نقطة مياه.

العصار:عبد العاطي:شهدت لجنتا الصناعة والزراعة، بالبرلمان اليوم، مناقشات مكثفة مع وزيري الإنتاج الحربي، والري، حول ملف تحلية ومعالجة المياه، وما أنجزته وزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى مشروع قانون الري، الذي وافق عليه لجنة الزراعة.أكد اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، أن الوزارة تعمل في موضوعات تهم الدولة، وأن الوزارة نجحت في إنشاء عدد من الشركات في التصنيع والزراعة وإيجاد حلول لاستهلاك الكهرباء والماء وغيرها.وقال العصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم، إن مصانع الوزارة أنتجت عداد كهرباء مصريا 100%، يُصنع فى مصر ويسمح بتحويل العدادات الحالية إلى أخرى مسبوقة الدفع "العدادات الذكية"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تصميم محطات تحلية مياه للمناطق المنعزلة تعمل بالطاقة الشمسية، للعمل على تحلية المياه بالمناطق النائية التى لا يوجد بها كهرباء.كشف الوزير أنه بالتعاون مع عالم مصرى بالخارج تم إنتاج حاسب آلى مصرى وتصنيعه فى بنها، مضيفا "أحد علمائنا فى كندا تمكن من اختراع هراس وتم تصنيعه فى مصانعنا"، فضلا عن منظومة لتتبع الدواء حتى تكون وزارة الصحة على علم بكميات وأرصدة الدواء فى مصر وتواريخ انتهاء صلاحياتها، لمنع التلاعب وتخزين الدواء.ولمواجهة تحدى المياه، قال الوزير: نعمل على إنشاء محطات التحلية والمعالجة، وأحد العلماء المصريين جالنا ووصل لتكنولوجيا جديدة لمعالجة المياه ، مستطردا "نجحنا فى وقف استيراد النجيل الصناعى لملاعب الرياضة من خلال التصنيع المحلى وفقًا لمعايير الفيفا، وبالتالى هو ما سيوفر لنا استهلاك المياه خاصة فى ظل ما سيحدث من شح للمياه وهو ما يعنى أن تصنيعنا النجيل سيوفر مياه شرب".واستطرد: تحدياتنا فى ملف المياه خطير، ونعمل على التغلب على مشاكل التحلية ومعالجتها، من خلال تحلية مياه المجارى وتخرج مياه معالجة لكنها لا تصلح للزراعة ولا الشرب لكننا ندخلها علي مرحلة أخرى وتبين من تحليل وزارة الصحة أن هذه المياه صالحة للشرب لكننا لن نستخدمها فى هذا بل فى الزراعة لأنها مياه قليلة الملوحة، وبالتالي تؤدي لزيادة الإنتاج الاورجانيك الطبيعي بسبب قلة الملوحة في المياه المحلاة، وأقمنا شركة لزراعة وتصنيع التمور بالتعاون مع شركة إماراتية في محافظة الوادي الجديد.لفت إلى أن الوزارة تتعاقد مع شركة صينية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، مضيفا "كان لدينا رؤية أن الأتوبيسات يمكن تزويدها بالكهرباء فى نهاية الخط بسهولة غير ما يحدث مع السيارات، وبالتالى سيكون تشغيل مثل هذه السيارات أسهل ويمكن تنفيذ المشروع بسرعة، كذلك نرى أن الموتوسيكل والتروسيكل وغيرها يمكن تزويدها بالكهرباء من أى مصدر كهرباء لذلك نركز عليها".