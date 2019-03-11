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مرأة

طبيب يحذر من هذه العروض الوهمية للتخلص من السمنة

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:22 م
الاعلانات الوهمية
الاعلانات الوهمية للسمنة
ريهام قدري
حذر الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، حذر من التعرض للخداع بالعروض والتخفيضات التى يقدمها بعض الأطباء على عمليات السمنة، قائلا: إن الأدوات الطبية ليست سلعة عادية نشتريها وقد لا تعجبنا فنعيدها أو نتخلص منها، وإنما هى أمر يتعلق بحياة المرضى.

وأوضح السبكي، أن بعض الأطباء يقومون باستخدام أدوات غير أصلية أو يعيد استخدام الأدوات الأصلية لعدد من المرضى، بهدف تخفيض أسعار العمليات لجذب المرضي أو لاعتقادهم أن هذا يسهل على المريض اجراء العملية ومن غير المعقول أن يكون سعر عملية جراحية أقل من سعر الأدوات المستخدمة في العملية.

أضاف الدكتور أحمد السبكي، أن استخدام الأدوات المقلدة قد يتسبب في مضاعفات خطيرة سواء أثناء إجراء العملية أو بعدها، مشيرا إلى أن الأدوات الأصلية غير المقلدة الخاصة بإجراء عمليات السمنة سواء تكميم المعدة أو تحويل المسار وغيرها، تكون للاستعمال الواحد فقط وهى أمريكية الصنع.

وبين أن هذه الأدوات غير قابلة للتعقيم، لأن شكلها الخارجي بلاستيك والتروس معدن بدون عازل، وهذا أمر متعمد في تصنيعها لأنها تستخدم مرة واحدة، لذلك يتم التخلص منها بعد إجراء العملية للمريض، ولكن بعض الأطباء أيضًا قد يغسلونها بمياه وسوائل تنظيف مثل السايديكس ويعيدون استخدامها لأكثر من مريض، ومن ثم تنتقل أمراض خطيرة من مريض إلى آخر، كما أنها لن تكون بنفس الكفاءة التي عملت بها في أول عملية لأنها كما قلنا للاستخدام الواحد.

ولفت السبكي، إلى أن الأدوات ليست الشيء الوحيد المهم في العملية، ولكن خبرة ومهارة الطبيب أيضًا من العوامل المهمة لضمان نجاح العملية.

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