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مرأة

يطهر الجو من السموم .. مميزات عديدة لشبيه الصبار

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:24 م
شبيه الصبار
شبيه الصبار
اسماء محمد
نبات الثعبان يشبه إلى حد كبير الصبار ويتميز بأنه يمتص ثانى أكسيد الكربون بكميات كبيرة ويفرز الأكسجين بكثرة فى الليل ما يساعدك على التنفس فى بيئة صحية أثناء النوم.

ووفقا لما ذكره موقع "elledecor" فإن نبات الثعبان من أفضل النباتات التى يمكن الاستعانة بها فى تطوير وتجديد ديكور المنزل ولا يتطلب إضافة كميات كبيرة من الماء ويتمتع هذا النبات بميزة فريدة وهى تنقية الهواء من السموم الموجودة فيه مثل الفورمالديهايد ، الزيلين ، تولون ، وأكاسيد النيتروجين.

ومن مميزات هذا النبات أيضا أنه لا يحتاج لمساحة كبيرة داخل المنزل ويمكن وضعه فى عدة أماكن داخل المنزل بفضل صغر حجمه، إلا أنه لا يفضل الإكثار من نبات الثعبان لأنه يحتوى على مواد سامة للكلاب والقطط ويجب الامتناع عن الإفراط في زراعته لأن هذا سيؤدي لتعفنه.

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