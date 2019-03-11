لبني هلال: البنك المركزي يملك رؤية لتعزيز الشمول المالي

أكدت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، أن البنك المركزي المصري لديه رؤية وخطة واضحة لتعزيز ودعم الشمول المالي بجميع أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على الخدمات المالية الرقمية، بالتكامل مع المبادرات التي تم إطلاقها خصوصا مبادرتي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل العقاري.



جاء ذلك خلال افتتاحها لفعاليات اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالبيانات والمعلومات(FID) ودراسة المعايير النسبية(GSP)، بالقاهرة اليوم والذي يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة نوربرت مومبا،نائب المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، بحضور نحو 100 مشارك يمثلون المؤسسات الأعضاء في التحالف من الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .



أضافت "هلال" أن استضافة البنك المركزي المصري لتلك الاجتماعات تعد ثاني أهم حدث تم تنظيمه بمصر بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالى بعد المؤتمر الدولي للتحالف الذي عُقد بشرم الشيخ في سبتمبر 2017.



وكشفت عن اتخاذ البنك المركزي المصري لمجموعة من الخطوات الجادة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي تحت مظلة المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومن أهمها الموافقة على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وإطلاق أول بطاقة دفع وطنية "ميزة" وخدمة محفظة الهاتف المحمول، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة علي جانب العرض لقياس مستوي الشمول المالي بصفة مستمرة.