خالد الجندي للزوجات: إذا قبلت الطلاق بدون قسيمة لا تلومي إلا نفسك

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أي زوجة توافق أن يطلقها زوجها دون وثيقة طلاق، لا تلوم إلا نفسها، لافتًا إلى إن ذلك تلاعبا بالدين.



وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الطلاق ينبغي أن يتم عن طريق مأذون كما أمر الإسلام ، لأننا لا نعترف بالطلاق الشفهي، مشيرًا إلى أن أي سيدة قبلت أن يطلقها زوجها دون أن تأخذ قسيمة طلاق، لا تشكو ولا تبكي.



وأضاف أن هذا ليس كلامه وحده ، وإنما هذا ما أقره كثير من العلماء والفقهاء، فالدكتور سعد الهلالي ، والشيخ محمد أبو زهرة ، والشيخ جاد الحق والدكتور أحمد عمر هاشم جميعهم أكد على ذلك.

