ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خالد الجندي للزوجات: إذا قبلت الطلاق بدون قسيمة لا تلومي إلا نفسك

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:53 م
طلاق
طلاق
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أي زوجة توافق أن يطلقها زوجها دون وثيقة طلاق، لا تلوم إلا نفسها، لافتًا إلى إن ذلك تلاعبا بالدين.

وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الطلاق ينبغي أن يتم عن طريق مأذون كما أمر الإسلام ، لأننا لا نعترف بالطلاق الشفهي، مشيرًا إلى أن أي سيدة قبلت أن يطلقها زوجها دون أن تأخذ قسيمة طلاق، لا تشكو ولا تبكي.

وأضاف أن هذا ليس كلامه وحده ، وإنما هذا ما أقره كثير من العلماء والفقهاء، فالدكتور سعد الهلالي ، والشيخ محمد أبو زهرة ، والشيخ جاد الحق والدكتور أحمد عمر هاشم جميعهم أكد على ذلك.

ترشيحاتنا

زين الدين زيدان مديرا فنيا لريال مدريد خلال ساعات

محمد صلاح يختار قدوته في الملاعب .. 3 لاعبين ليس من ضمنهم لاعب مصري

شعبة الدواجن: الأسعار ستنخفض خلال شهر رمضان.. فيديو

محمد صلاح يوضح حقيقة انتقاله لريال مدريد ويوفينتوس

مصرع مصريين اثنين في حادث مروع بالكويت

الزراعة: ضحايا الطائرة الإثيوبية ضمن البعثات البحثية لدول أفريقيا

إسرائيل تسخر من هيفاء وهبي.. فيديو

أحمد موسى عن لياقة كامل الوزير: توقعوا وجوده بينكم بوسائل المواصلات.. فيديو

علي عبد العال يوجه نقدًا لاذعًا للحكومة.. وعمر مروان يرد: أستاذي.. تقبل عذرنا

وزير التموين: هؤلاء يعارضون إجراءات إعادة هيكلة الدعم.. فيديو

محمد عواد يوجه رسالة شكر لـ أحمد ناجي ونادي طلائع الجيش

بريطانى طلب الزواج من حبيبته في أمسية رومانسية فرفضت.. والسبب غريب جدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟