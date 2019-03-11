8 وزراء بالبرلمان.. النواب يوجه سهامه إلى الحكومة في جلسة حل المشكلات

يوم حافل مر به مجلس النواب اليوم، كانت الحكومة حاضرةً فيها بقوة، حيث تواجد 8 بالبرلمان، منهم من احتضنته القبة، وآخرون ضمتهم اللجان النوعية، إلا أن القبة برئاسة عبد العال، كانت استضافتها للحكومة ثقيلة بعض الشيء، نظرا لعدم التزام بالأعراف البرلمانية وأماكن الجلوس أحيانًا، إضافة لشيء أكثر إزعاجًا، وهو عدم التنسيق بين الوزارات واختصاصاتها في القوانين التي ترد إلى المجلس من الحكومة.



* وزيرا الصحة والتعليم العالي والصدام مع المجلس



أثار طلب الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والتعليم العالي، بإدخال مادة إضافية لقانون مزاولة مهنة الطب، تنص على إجراء امتحان لخريجي كلية الطب بعد البكالوريوس ضجة كبيرة، وعللت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة الأمر، لضمان جودة الخريج، ووافقها الدكتور خالد عبد الغفار الرأي، بقوله "الدولة ليها من 50:60 سنة عشان ترخص مزاولة مهنة الطب، ولا بد من حد أدني من التعليم والتدريب، وعليه طالبت الحكومة إرجاء المناقشة، ووافق المجلس عليه، والذي يرى فيها ظلم للطلاب.



على جانب آخر، شهدت اللجان النوعية مجموعة من الاجتماعات المكثفة، حضرها وزراء التموين والإنتاج الحربي والأوقاف وآخرون، ناقشوا خلالها موضوعات تخص القطاعات التابعة لهم.



* وزير التموين والمستبعدون من البطاقات التموينية



لم يكن للجنة الاقتصادية أن تبدأ اجتماعاتها دون حضور وزير التموين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بسبب المستبعدين من البطاقات التموينية، وأكد علي المصيلحي، أنه لم يتم حذف أى مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية من تنقية البطاقات، كما طالب النواب بمساعدته في تحويل دعم الخبز إلى نقدي، وفي بشرة سارة، أعلن وزير التموين عن توافر الأرز بمنافذ التموين بسعر 9 جنيهات للكيلو، بداية من أبريل المقبل.



* العصار وثورة التنمية



في اجتماع قوي، شهدته لجنة الصناعة، برئاسة فرج عامر، أكد اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن إيرادات الوزارة قفزت من 4.2 مليار جنيه إلى 11.6 مليار جنيه فى 3 سنوات فقط، بزيادة تقترب من 3 أضعاف فى 30 يونيو ، 2018، معلنًا عن اتجاه الوزارة لتصنيع عداد كهربائي مصري ١٠٠٪‏ أو عدادات ذكية وأخرى مسبوقة الدفع بخلاف الحاسب المصري".



* وزير الخارجية وبشرى للأقاليم



بالتوازي مع بشرة وزير التموين، زف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية، برئاسة كريم درويش، للأقاليم، حيث صرح بأن الوزارة لديها خطة للتوسع في مكاتب التصديقات التابعة لها لتغطية كافة المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، بهدف التخفيف على المواطنين من عناء السفر، إلى جانب خطة أخرى لتطوير العمل في المكاتب الحالية ذات الكثيفة الكبيرة، ووضع حد للسماسرة.



* المساجد الأثرية



في اجتماع عقدته لجنة الشئون الدينية، برئاسة أسامة العبد، للتعرف على خطة الحكومة في التعامل مع المساجد الأثرية، أكد مختار جمعة وزير التموين، أن الأمر لا ينطبق فقط على المساجد وإنما تطوير الكنائس الأثرية أيضًا، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لتقنين وضع الكنائس وهي تعمل بخطى غير مسبوقة".



* تعديلات قانونية



في السياق ذاته، أكد خالد العناني، وزير الآثار، جرى إدخال تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، معربًا عن قلقله من الميزانية قائلًا: "ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام". وأشار إلى أن تكلفة صيانة مسجد الظاهر بيبرس 220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على أن تساهم وزارات التخطيط والآثار والأوقاف في تمويله.



* مشروع قانون الري



وأخيرًا، كانت أزمة نقص المياه لها نصيب على مائدة لجنة الزراعة، حيث ناقشت مشروع قانون الري، الذي يهدف للحفاظ على مصادر المياه وعادلة توزيعها، بحسب محمد عبد العاطي وزير الري، والذي اشتكى من الموازنة، قائلًا: "موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح، وصرح بأن الدولة على مدار 200 عام أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على الشبكات".