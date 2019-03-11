محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يناقشان أعمال حملات الإزالة ببحيرة البرلس

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات الأمنية وأعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ببحيرة البرلس وفرض سيادة القانون، والحفاظ على الثروة السمكية.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد رضا عبدالحميد مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.



شدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين وكافة ممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس بهدف الحفاظ على الثروة السمكية تنميتها وحماية حقوق الصيادين وتنفيذ القانون.



فيما قدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، وجميع المشاركين بحملة إزالة التعديات ببحيرة البرلس، لجهودهم المخلصة والوطنية في الحفاظ على الثروة السمكية.