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محافظات

أغاني فلكلورية وقصائد شعرية في ملتقى ذاكرة الجنوب بأوبرا دمنهور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:01 ص
ملتقى ذاكرة الجنوب
ملتقى ذاكرة الجنوب بأوبرا دمنهور
جمالات الدمنهورى
تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر ملتقى ثقافى بعنوان "ذاكرة الجنوب" الأحد القادم على مسرح أوبرا دمنهور، وتديره مقررة الملتقى غادة الوكيل.

يلقى الملتقى الضوء على القضايا الاجتماعية التى تهم الجنوب مثل قضية الثأر وميراث البنات وزواج القصر، ويركز على أهمية القيم والعادات والتقاليد فى التصدى لهذه المشكلات من خلال الفن والفولكلور الصعيدى.

يستضيف الملتقى صوت الصعيد ومجموعة متميزة من شعرائهم وفنانيهم منهم: محمد المساعيدى ومحمود عبدالله ومحمود عبد الظاهر وهيام حمزة حيث يتضمن فقرات فنية باللهجة الصعيدية منها: قصائد شعرية ومسرحية قصيرة بعنوان " طلق نار" التى تتناول قضية الثأر، وملحمة عن نصر أكتوبر، وأغنية فلكلورية ( وانتى تقولى بلانى).

الجدير بالذكر أن صوت الصعيد حركة أدبية إبداعية معاصرة تحاول إبراز مختلف القضايا الاجتماعية فى الجنوب من خلال  المسرح الشعرى والفولكلور الصعيدى، وتهدف إلى مواجهة الفكر بالفكر.

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