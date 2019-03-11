أحمد موسى: نصف الصحفيين المحبوسين في العالم أتراك .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي أردوغان يسجن عددا كبيرا جدا من الصحفيين الأتراك، لدرجة أن الصحفيين الأتراك المسجونين يمثلون نصف الصحفيين المسجونين في العالم.



أوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن أردوغان أغلق 29 قناة؛ 62 جريدة؛ 19 مجلة؛ 172 ألف موقع إلكتروني؛ لافتا إلى أنه أيضا اعتقل 13 ألف امرأة.



استعرض موسى عددا من الموضوعات الصحفية بالعدد الحالي من مجلة الأهرام العربي التي تفضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلاقته بإسرائيل وداعش وجماعة الإخوان الإرهابية؛ وكيف يقمع معارضيه ويقتلهم.



