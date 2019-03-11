تامر حسنى يلتقي جمهوره في السعودية 23 مارس

أعلن المطرب تامر حسنى عن حفله الغنائي المقبل فى السعودية يوم 23 مارس الحالى، تحت رعاية تركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، مؤكدًا أنها ستحمل العديد من المفاجآت.



ويعد هذا الحفل الثالث على التوالى الذى يقدمه تامر حسنى فى السعودية وأحيا من قبل حفلا تاريخيا فى جدة وشهد حضورا كبيرا والذى حدث لأول مرة فى تاريخ المملكة، وهو ما جعله يستمر فى الغناء لأكثر من 3 ساعات قدم فيها العديد من أغنياته الهامة والمميزة.



يذكر أن تامر حسنى يقوم حاليا بتصوير فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب"، مع عدد من النجوم مثل خالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام وآخرون، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق، كما لا يزال كليبه الجديد يحقق نجاحًا كبيرًا ووصلت نسبة مشاهداته لأكثر من 13 مليون مشاهدة حتى كتابة هذه السطور.