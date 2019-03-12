بعد مطالب زراعة البرلمان حضور 3 وزراء لمناقشة طلب إحاطة قصب السكر والبنجر..الفلاحين: قانون الزراعات التعاقدية السبيل لحل الأزمة.. مطالبات لوزير الزراعة بمراجعة بنود التكاليف

الفلاحين:

قانون الزراعات التعاقدية السبيل لحل مشكلة قصب وبنجر السكر

على وزير الزراعة مراجعة بنود تكاليف زراعة محصول قصب السكر

استيراد ما يقرب من مليون طن سنويا





طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حضور وزراء "التموين، والمالية، والزراعة"، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بعد اعتذار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم.





وقال النواب إن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالى توصيات اللجنة لن تنفذ.





وطالب النواب إرجاء مناقشة طلبات الاحاطة لحين حضور وزراء التموين والزراعة والمالية لإصدار قرارات حاسمة وتنفيذها، وعقد اجتماع للجنة يحضره مع الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وذلك لوضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل السكرية الرئيسية ( القصب ـ البنجر) وصناعة السكر فى مصر لمدة 10 سنوات مقبلة، حيث لم يتم تفعيل زيادة سعر القصب.





قال النائب الهام عجينة "إن الفلاح لا يحصد غير عرقه". وكان وكيل اللجنة النائب رائف تمراز قد أشار فى بداية الاجتماع الى ما وعد به الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة من مراجعة بنود تكاليف زراعة محصول قصب السكر مع الأطراف المعنية وخاصة شركة السكر والتى لاتتحمل موازنتها أى زيادات فى سعر توريد القصب حفاظًا على هذا الصرح الصناعى وحتى لاتلق نفس المصير شركات الغزل والنسيج وأنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة السكر بالتوسع فى زراعة محصول بنجر السكر وهو الشريك الرئيسى لمحصول قصب السكر فى إنتاج سلعة السكر.





كما أشار تمراز الى تصريح الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بان اعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر لابد أن يتم فى ضوء ضوابط ومعايير وبالعرض على اللجنة العليا للسكر لوضع المؤشرات الاقتصادية والسعرية التى لا تضر بقطاع الزراعة أو الصناعة وأنه لابد من مراجعة تكاليف زراعة وصناعة محصول قصب السكر للوصول الى سعر متوازن يحقق مصلحة الزراع والمستهلكين وشركات السكر.





أوضح رئيس مجلس إدارة شركة السكر: إنه لا يوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر" قفلت من زمان".





أوضح أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 آلاف و825 جنيها، بما يعنى أن طن السكر بـ 65 جنيها صافى ربح، ولكن هذا العام "هتيجى علينا بخسارة"، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أدت إلى تدنى ناتج السكر هذا العام، مؤكدا وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد نحو 32 طن سكر فى العام، الأمر الذى يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.





أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن قصب السكر بعانى خلال هذه الفترة من مشكلات وأهمها أنه لم يتم تسعيره حتى الأن مؤكدا أن المحصول كان قد تم تسعيره بـ 720 جنيه في العام الماضي.





وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب تطبيق قانون الزراعات التعاقدية مشيرا إلى أنه في كل عام توجد العديد من الأزمات في المحاصيل الزراعية نتيجة عدم تطبيق القانون.



