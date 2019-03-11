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اللواء محمد الغباري: عمليات القوات المسلحة في سيناء حققت نتائج باهرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:55 م
اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري
حمزة شعيب
أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن بيان القوات المسلحة الأخير والخاص بالعملية الشاملة سيناء 2018/2019 يعكس دلالة قوة تنفيذ العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة على أرض سيناء، موضحا أن الإرهاب الموجود في سيناء هو الإرهاب الكامن بسبب عدم وجود قيادات لتلك الجماعات ما يؤدى لتجميع الأفراد في مناطق وعرة.

وأضاف "الغباري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، وسارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن تمشيط القوات البرية لعدد من المناطق يتم بعد التمشيط الجوي للتجمعات الجديدة التي يقطنها التكفيريون بالمناطق الصعبة، موضحا أن القوات المسلحة مازالت مصرة على إنهاء الإرهاب وإحكام السيطرة لعدم استعادة ووصول الإمدادات لهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن عمليات القوات المسلحة فى سيناء حققت نتائج باهرة خلال فترة وجيزة.

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