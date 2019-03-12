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محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بطوخ.. اليوم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:01 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهوارى
تنظم مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء قافلة طبية علاجية شاملة بقرية " أكياد دجوى" بمركز طوخ للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وأضاف لـ "صدى البلد" أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية بدا فى تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية خلال شهر مارس الجاري لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.

وشدد على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة بشكل منتظم.

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