رئاسة الجمهورية: الإنجازات داخل الدولة تتحدث عن نفسها.. ولا تتأثر بالشائعات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن تلقي الرئيس السيسي دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين ، يؤكد نجاح التجربة الاقتصادية المصرية .



وأضاف في تصريحاته لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن هناك انعكاسا كبيرا للدولة المصرية، فيما يحدث بداخلها، مشيرا الى وجود اشادة كبيرة من كافة أنحاء العالم بما تشهده الدولة المصرية، من تقدم اقتصادي وعودة الأمن والامان الى الشوارع المصرية .



وأوضح أن تولي مصر قيادة الاتحاد الافريقي ، يزيد من قيمتها وإثبات أنها قادرة على إحداث تغيير كثيف داخل القارة الإفريقية ، مشيرا إلى وجود مقابلات مع المسئولين بالخارج، ورؤساء كبرى الشركات التي تصب في صالح الاقتصاد المصري .



وأكد أن الرئيس السيسي قام بتقديم شرح وتفاصيل حول ترويج الشائعات التي تحدث داخل الدولة، وتأكيد أنها تسعى إلى تقليص الانجازات التي تحدث داخل الدولة، وإعاقة حركة التنمية ، مشيرا الى وجود مركز إعلامي داخل رئاسة مجلس الوزراء ، وجميع الوزارات الحكومية ، من أجل مواجهة الشائعات التي تصدر .



وأكد أن الإنجازات التي تم تحقيقها داخل الدولة تتحدث عن نفسها، ولا يمكن أن تتأثر بالشائعات المغرضة التي تستهدف إعاقتها ،متابعا :" بعد حادث القطار الاخير تم التعامل مع كل الشائعات والأخبار المغلوطة بالشكل الصحيح ".

