علي جمعة يكشف عن شخص لا تقبل أعماله 40 ليلة لهذا السبب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الشرع نهى اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين والاعتماد عليهم في جلب الخير أو دفع الشر.



وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين؟»، بما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» رواه البزار بإسناد حسن.



وتابع: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل إتيانَ هؤلاء وتصديقَهم مانعًا من قبول العمل لمدة أربعين ليلة فقال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

