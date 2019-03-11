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بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في شهر مارس.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:58 م
موظفون أثناء تأدية
موظفون أثناء تأدية عملهم
محمد القاضي
قال الإعلامي سيد علي، إن شهر مارس الجاري سوف يشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها بسبب الجيوب الفضية.

وأوضح "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المصريين سوف يحصلون على 10 أجازة هذا الشهر بسبب الجيوب الفضية.

وأشار: إلى أن ظاهرة الجيوب الفضية تعني أن يوم الجمعة سوف يتكرر هذا الشهر 5 مرات، وأيضا سوف يتكرر يوم السبت 5 مرات، وبذلك يكون الإجمالي 10 أيام.

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