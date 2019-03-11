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رياضة

خالد عبد العزيز وشوبير والغندور يشاركون في عزاء والدة خالد لطيف

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:02 م
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
محمد بدران
حرص، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والكاتب الصحفي جمال هليل، والناقد محمد سيف، وطارق يحيى، ومدحت عبد الهادى نجم الزمالك السابق، والإعلامي خالد الغندور، وعلاء ميهوب نجم الأهلي السابق، ومحمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، على المشاركة فى عزاء والدة الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمقام حاليا فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.

يذكر أن والدة خالد لطيف، وافتها المنية يوم الخميس الماضى، بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة.
خالد عبد العزيز وشوبير والغندور يشاركون في عزاء والدة خالد لطيف
خالد عبد العزيز وشوبير والغندور يشاركون في عزاء والدة خالد لطيف
خالد عبد العزيز وشوبير والغندور يشاركون في عزاء والدة خالد لطيف
خالد عبد العزيز وشوبير والغندور يشاركون في عزاء والدة خالد لطيف
خالد عبد العزيز وشوبير والغندور يشاركون في عزاء والدة خالد لطيف

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