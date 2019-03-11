طلب يدها في مكان عام فتم اعتقاله بإيران .. فيديو

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) March 8, 2019

ألقي القبض على رجل وسيدة إيرانيين بعد أن تم تصوير خطيبها وهو يتقدم إليها بالزواج أمام العوام، لاعتبار هذا الامر مسيئا للإسلام ، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهذه الواقعة.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أدانت السلطات الإيرانية هذه اللقطات التي تصور اللحظة التي يضع فيها الشاب خاتم الزواج في اصبع صديقته في مركز تجاري بمنطقة أراك ، بطهران في إيران ، وقد أدانتها السلطات الإيرانية لأنها تتناقض مع المذاهب الإسلامية في البلاد.ومنذ ذلك الحين ، أُطلق سراح الزوجين ، اللذين اعتقلتهما الشرطة فيما بعد بسبب انتهاكهما قوانين البلاد المتعلقة بالآداب العامة ، بكفالة.ويوضح الفيديو المتداول الرجل الذي لم يكشف عن اسمه يقف داخل حلقة من الزهور على شكل قلب كما تحدق صديقته في وجهه وتتحدث معه في فرحة، في حين الشاب يضع خاتمًا في إصبعها.