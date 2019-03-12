محافظ القليوبية يدشن حملة للتشجير بشوارع بنها.. اليوم

يدشن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة لتشجير الشوارع بمدينة بنها الذى تقام بالتنسيق بين المحافظة وجامعة بنها فى إطار تنظم يوما للخدمة العامة والنظافة والتشجير.



ومن المقرر ان تدفع المحافظة بمعدات وأجهزة من لدورات وسيارات النظافة لزراعة الاشجار وتزيين الأحواض بشوارع مدينة بنها.



كما سيتم دهان جميع أحواض الزينة والأرصفة وأعمدة الإنارة بألوان زاهية لتعطي المدينة الشكل الحضاري والجمالي بمشاركة شباب وطلاب جامعة بنها.

