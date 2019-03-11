تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة.. فيديو

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أطراف مشاجرة بالقليوبية لقيامهم بالتعدى على زوج شقيقتهم، وإحداث إصابة به بسبب خلافات حول الميراث.



تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بناحية قرية كوم الأطرون بدائرة المركز، على الفور انتقلت القوات لمحل المواقعة، وبالفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طــــــرف أول تامر ن. ع- 39 سنة، ومقيم بناحية كوم الأطرون، مصاب، وتم نقله للمستشفى "ولا يمكن إستجوابه"، وطــــــرف ثان أحمد س. ع- 33 سنة، عامل بناء ومقيم بذات الناحية "شقيق زوجة المصاب"، وعبدالحميد س. ع- 25 سنة، عامل بناء ومقيم ذات الناحية " شقيق زوجة المصاب"، وإجلال م. ا- 51 سنة، ربة منزل ومقيمة ذات الناحية " والدة الطرف الثاني"، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقه بينهما حول الإرث تطورت لمشاجرة بينهما قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على المصاب بقطعة حجرية "قالب طوب" مُحدثين ما به من إصابات وفروا هاربين .



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفى نفس السياق، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية.



ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومن خلال إجراءات البحث والتحري.



وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط المدعو محمد أ. أ- مواليد 1985، ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.



إذ قام المذكور بإنشاء مكتب لتصوير المستندات – بدون ترخيص – كائن بمنطقة السيدة زينب ، وإتخذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها و بيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبتفتيش المكتب المشار إليه عُثر بداخله على (55) تقرير طبى – خالى البيانات – منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة و(10) تقرير طبى بالخدمات الإجتماعية الطبية – خالى البيانات - منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير " و(37) إخطار إجازة مرضية "نموذج 106 "– خالى البيانات – منسوب صدوره لإحدى الهيئات – فرع القاهرة" يفيد توقيع الكشف الطبى على " طلبة – موظفين " لمنحهم إجازة مرضية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد و(52) خطاب – خالى البيانات وبعضها ممتلئ ببيانات أشخاص مختلفة - منسوب صدوره لعديد من الجهات يُفيد موافقة إحدى الوزارات لصرف معاشات " الكرامة " للأسر المحتاجه وذوى الإحتياجات الخاصة من حساب الوزارة بمبلغ (350) جنيه مصريًا ممهورين ببصمات أختام مقلدة وتوقيعات و( 48 ) شهادة فحص طبى لراغبى الزواج – خالية البيانات – تفيد إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل" وجهاز حاسب آلى بمشتملاته و هاتف محمول بفحصهما فنيًا بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحتويان ("المستندات المضبوطة سالفة الذكر- بصمة خاتم تصديق منسوب صدوره لإحدى الوزارات - شهادات قيد منسوب صدورها لإدارة شئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات" خالية البيانات مزيلة بعدة توقيعات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "معدة للتزوير").



بمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



كما تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بلغت حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى (42,000,000) إثنين وأربعين مليون جنيه.



وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا ، تفيد قيام المدعو عبد العال أ.س. مواليد 1982 "حاصل على دبلوم صنايع" - مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس - الشرقية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بدائرة مركز فاقوس والمراكز المجاورة - بمحافظة الشرقية ، حيث يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 42 مليون جنيه.



تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.