بوينغ تاريخ من الحوادث الكارثية.. 1988 الأشهر وليبيا تتكفل بالتعويضات.. والطائرة الماليزية الأكثر غموضا حتى الأن.. والاثيوبية تسبب في خسائر فادحة للشركة

بوينج تاريخ من تحطم الطائرات.. ومقتل الأبرياء

الطائرة الاثيوبية تتسبب في خسائر فادحة لبوينج.. ودول العالم تقرر مقاطعة بعض طائراتها

طائرة عام 1988 الأشهر والأكثر تعويضا في تاريخ الشركة





أعادت حادثة تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى الأذهان الحديث عن أشهر الحوادث التي وقعت في العالم لطائرات بيونج، وحصيلة التعويضات التي دفعتها شركات الطيران وشركات التأمين إلى عائلات الضحايا في هذه الحوادث، ويأتي هذا الأمر مع سقوط الطائرة الاثيوبية التي أسفر عن مقتل 157 شخصا.





الطائرة الامريكية

البداية في عام 1988، وذلك عقب انفجار طائرة من طراز بوينج 747 أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي الاسكتلندية، حيث أسفر الحادث عن مقتل نحو 259 شخصا من ركاب الطائرة، و11 شخصا من سكان القرية.





وعقب التحقيقات اتهم النظام الليبي بتدبير هذا الحادث، ودفع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 2.7 مليار دولار إلى أسر الضحايا، ليكون بذلك أكبر تعويض دفع في حوادث الطائرات.





الطائرة الماليزية

في عام 2014، فقدت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز بيونج 777-200، وكانت تقل على متنها 239 شخصا، 227 راكبا، و12 من طاقم الطائرة، وزعم خبيرا في الطيران أن موسكو هي التي خططت ونفذت لهذه العملية، قائلا إن "روسيا اختطفت" الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية.





وعقب عمليات البحث التي استمرت لسنوات طويلة، ولم تصل إلى أي شئ يذكر عن الطائرة وحطامها، حيث وصلت العويضات إلى أهالي المفقودين، 720 مليون دولار.





الطائرة الاندونيسية

وفي عام 2018، تحطمت طائرة من طراز بوينج 7من طراز 37 ماكس، تابعة لشركة شركة ليون إير ، في بحر جافا بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا ، إندونيسيا.





وقد قتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 189 شخصا، وقال المحققون إن: "الطائرة كانت تعاني من مشاكل فنية في رحلاتها السابقة وكان ينبغي إيقافها عن العمل".





وفي مايو من نفس العام، تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينج 737 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، ما أسفر عن مقتل 112 شخصًا، ونجاة راكب واحد.





وفي عام 2016، تحطمت طائرة فلاي دبي من طراز بوينج 737-800 في روستوف أون دون، بروسيا ، مما أسفر عن مقتل 62 شخصًا كانوا على متنها.





وفي عام 2013، تحطمت طائرة تابعة لخطوط تاتارستان الجوية من طراز بوينج 737 عند هبوطها في كازان بروسيا، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 50 شخصًا.





وفي عام 2012، تحطمت طائرة تتبع خطوط بوهجها أير الباكستانية من طراز بوينغ 737 عندما كانت تحاول الهبوط في المطار الرئيسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 121 شخصا وكذلك ستة من أفراد طاقمها.





وفي عام 2011، انقسمت طائرة تابعة للخطوط الجوية إيرانية من طراز بوينج 727 تنقسم إلى قطع صغيرة بالقرب من مدينة أوروبية، وهو ما أسفر عن مقتل 77 شخصًا من بين 100 شخص كانوا على متنها.



