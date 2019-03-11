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أحدث طرق علاج أسنان الأطفال في مؤتمر دولي بالقاهرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:03 م
جمعية المصرية لطب
جمعية المصرية لطب أسنان الأطفال
ريهام قدري
تقيم الجمعية المصرية لطب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، غدا "الثلاثاء" مؤتمرها الدولي الخامس تحت رعاية د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يستمر المؤتمر لمدة ٤ أيام بمشاركة نخبة من أطباء أسنان الأطفال من جامعات مصرية وعربية وأجنبية.

وقال د. أسامة الشهاوي رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يقام هذا العام تحت شعار "المستحدثات الإكلينيكية في طب أسنان الأطفال" وسيتم خلاله إلقاء الضوء على الوضع الحالي لصحة الفم والأسنان عند الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والمنطقة العربية، وذلك من خلال محاضرات يلقيها ۲۳ من الأساتذة المتخصصين في مجال طب أسنان الأطفال من العالم والمنطقة العربية.

وأضاف أنه سيتم إقامة 7 ورش عمل تدريبية لعرض أحدث الأبحاث العلمية والجديد في علاج أسنان الأطفال وخصوصا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقام على هامش المؤتمر مسابقتين لأفضل بحث علمي مقدم في التخصص من شباب الباحثين.

من جانبه قال الدكتور أحمد فوزي سكرتير المؤتمر إن الجمعية كانت قد أطلقت برنامجها للرعاية الصحية لأسنان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين تحت عنوان "ضحكتهم بالدنيا" تم خلاله الانتهاء من علاج اكثر من 500 حالة لأطفال متحدي الإعاقة كانوا يعانون من أمراض متقدمة في الأسنان وذلك على يد أساتذة متخصصين في هذا المجال.
أحدث طرق علاج أسنان الأطفال في مؤتمر دولي بالقاهرة

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