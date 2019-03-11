ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

لجنه تلقي طلبات الصيادلة: 93 مرشحا على النقابة العامة و408 بالفرعيات

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:39 م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
محمد غالي
أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الصيادلة وصول عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة إلى 93 مرشحا بينهم 15 على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر.

أوضح اللجنة، فى بيان لها، أن الانتخابات تجرى على جميع المقاعد بالنقابات الفرعية في المحافظات والتي وصل إجمالى عدد المرشحين إلى 408 مرشحا على 195 مقعدا، حيث ترشح 74 على منصب نقيب فرعى و151 على مستوى عام فوق السن و183 على مستوى تحت السن.

الجدير بالذكر أن الانتخابات تجرى يوم الثلاثاء 16 أبريل القادم تحت إشراف قضائى كامل، بنحو 32 قاضيا بمختلف اللجان، ويتم إعلان النتيجة يوم الجمعة 26 أبريل .

ترشيحاتنا

قصة الشهيد أبانوب.. والده يحكي حديثه الأخير وسبب غضبه من محافظ الدقهلية

الأهلي: الخطيب يتواصل مع الجهات الأمنية لحضور 25 ألف مشجع مباراة الساورة

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

علي عبد العال يوجه نقدًا لاذعًا للحكومة.. وعمر مروان يرد: أستاذي.. تقبل عذرنا

شيرين رضا توجه نداءً إلى وزارة البيئة: عايزين نتنفس

شوبير يفجر مفاجأة بشأن زيدان وعودته لـ قيادة ريال مدريد

بوتفليقة يحل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

بوتفليقة: حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي بالترشح لولاية خامسة

وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

شاهد.. الفيديو الأخير للطائرة الإثيوبية قبل لحظات من تحطمها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟