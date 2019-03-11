لجنه تلقي طلبات الصيادلة: 93 مرشحا على النقابة العامة و408 بالفرعيات

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الصيادلة وصول عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة إلى 93 مرشحا بينهم 15 على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر.



أوضح اللجنة، فى بيان لها، أن الانتخابات تجرى على جميع المقاعد بالنقابات الفرعية في المحافظات والتي وصل إجمالى عدد المرشحين إلى 408 مرشحا على 195 مقعدا، حيث ترشح 74 على منصب نقيب فرعى و151 على مستوى عام فوق السن و183 على مستوى تحت السن.



الجدير بالذكر أن الانتخابات تجرى يوم الثلاثاء 16 أبريل القادم تحت إشراف قضائى كامل، بنحو 32 قاضيا بمختلف اللجان، ويتم إعلان النتيجة يوم الجمعة 26 أبريل .