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نقابة المعلمين توافق لـ "الصايم" على منح الصحفيين وأسرهم عضوية نادى الشاطئ بالإسكندرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:23 م
محمد الصايم _نائب
محمد الصايم _نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية
عبدالوكيل ابوالقاسم
نجح محمد الصايم، نائب رئيس تحرير الجمهورية والمرشح لعضوية نقابة الصحفيين تحت السن، في الحصول على عضوية لكافة الزملاء الصحفيين والتي تتيح لهم الدخول بنادي نقابة المعلمين البحري بالإسكندرية والتمتع بكافة الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه أسوة أسوة بالمعلمين.

وأكد محمد عبد الله وكيل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين وافق على الطلب المقدم من الأستاذ محمد الصايم نائب رئيس جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم، مشيرا إلى أن النقابة جاهزة لاستقبال كافة طلبات الزملاء الصحفيين للحصول على عضوية نادى الشاطئ بالإسكندرية.

وتأتى تلك الاستجابة بناء على طلب عدد من الزملاء الصحفيين بالإسكندرية من محمد الصايم التدخل للحصول على هذه العضوية أثناء جولته الانتخابية أمس لعرض برنامجه الانتخابى على الزملاء الصحفيين بمحافظة الإسكندرية.

كما وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشاء مكتب خدمات تعليمية لأبناء الصحفيين، لتسهيل الإجراءات اللازمة وحل المشاكل التي يواجهها أي من أبناء الزملاء في المدارس المختلفة.

وكان الزميل محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم المرشح لانتخابات مجلس النقابة، تقدم بطلب للوزير لإنشاء المكتب أسوة بالخدمات المقدمة من الوزارات المختلفة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم في مقر النقابة.

وذكرت الوزارة في خطابها للزميل، أنها ستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ المقترح بشكل سريع.

وقال الصايم، إنه يسعى أيضا لتنظيم مجموعات تقوية لمختلف المراحل الدراسية ،يشارك فيها كبار المعلمين بأسعار رمزية لأبناء الزملاء. وانه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بانشاء صندوق الحالات الحرجه

كما أوضح الصايم، أنه يعمل على تنظيم كورسات مخفضة في جميع اللغات للزملاء وأسرهم في الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز الأخرى.

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