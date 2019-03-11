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الطفل آدم: عمري 9 سنوات وأتعلم الشعر منذ عمر الخامسة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:37 م
الطفل ادم اشرف
الطفل ادم اشرف
أيمن سيد
قال الطفل آدم أشرف الذى ألقى قصيدة بالندوة التثقيفية ليوم الشهيد، إن اكتشاف موهبته جاء عبر أستاذته والتي أوجدت فيه الكاريزما والحفظ الجيد، بالإضافة إلى أنه سمع لقصيدة فى عيد الأم من زميل له، وأحب من يومها مجال الشعر،  مشيرا إلى أن عمره 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائي.

وأضاف آدم فى حواره لبرنامج " آخر النهار"، أنه بمدرسة عمرو بن العاص بالسويس، مشيرا إلى أنه كان يحب إلقاء الشعر وحفظه منذ عمر الخمس سنوات.

وتابع أن والديه يساعدانه في عملية الحفظ للشعر والتلقين .

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