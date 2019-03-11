والد دعاء ضحية الطائرة الإثيوبية يكشف تفاصيل آخر حوار بينهما ..فيديو

كشف عاطف عبد السلام والد المهندسة دعاء أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية، تفاصيل آخر اتصال بينه وبين نجلته، وقال إن نجلته كانت تتمنى أن تستكمل رسالة الدكتوراه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن نجلته كانت تسعى للوقوف بجانب مصر.



وأشار إلى أن نجلته قبل السفر بيوم صلت صلاة استخارة وبعد ذلك قامت بالسفر، وكشف أن نجلته كانت تحمل بوصلة قبل السفر لمعرفة مكان القبلة لتقديم فرض الله عليها.



وتمنى والد المهندسة دعاء أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية أن يذهب هو وزوجته لزيارة بيت الله الحرام لإقامة رحلة عمرة، وطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي تلبية طلبه.



والجدير بالذكر أن دعاء باحثة مصرية، استقلت الطائرة الإثيوبية في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.



وحصلت "دعاء" على درجة الماجستير العام الماضي، وتعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، وهي باحثة مساعدة بمركز بحوث الصحراء.

