خبيرة: مصر فرضت سياستها وإجراءاتها على دول العالم الخارجي

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدول المتقدمة أصبحت تنظر لمصر نظرة ثقة وتقدير بعد ان أثبتت جدارتها و قدرتها الاصلاحية والتي كانت محل إشادة وتقدير من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني العالمي.



وأضافت " شلبي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاجراءات التي تبنتها مصر علي مدى السنوات السابقة و التي ظهرت نتائجها منذ نهاية العام الماضي، وكذلك تولي مصر قيادة المنطقة علي المستوي السياسي والاقتصادي، جعل بلدان العالم المتقدم تطالب مصر بأن تكون حاضرة لتلك التحولات خصوصا وأنها اصبحت شريكا استراتيجيا لها.



وأوضحت "شلبي" ان الجولات المكوكية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدأت منذ توليه زمام أمور البلاد في 2014 ظهرت نتائجها منذ فترات كبيرة خصوصا وأنها غيرت الصورة الذهنية الخاطئة عن مصر و عززت بيئة الاستثمار وساهمت في جذب المزيد من رؤوس الاموال بعد تحركات الحكومة وإصدار حزمة التشريعيات الاقتصادية المتعددة.



وأشارت الي ضرورة ان تجهز الحكومة نفسها جيدا لتلك الاحداث الهامة واستثمارها واستكمال ما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة للشعب المصري، مؤكدة ان تلك التحركات تؤكد ان مصر علي الطريق الصحيح و فرضت انجازاتها وقيادتها بقوة.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعوة من شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليا، والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري، بجانب اتصاله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل دي ماكرون، لتوجيه دعوة لحضور قمة الـ7 دول الصناعية الكبري المقرر تنظيمها خلال العام الجاري.





