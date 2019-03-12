النواب يوافق نهائيا على قانون اتحاد الصناعات المصرية.. واللبس يُعيد مزاولة مهنة العلاج الطبيعي للجنة الصحة.. رأي الأعلى للقضاء يؤجل تعديلات الإجراءات الجنائية وأغلبية الثلثين تؤخر مخالفات البناء

تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وفقا للتصور الجوي في يوليو 2017

القانون ليس إجباريًا وطلب التصالح يخضع لمعايير يجب توافقها مع التصور الجوي

نواب يطالبون بتقليل غرامات التصالح في مخالفات البناء وتصوير جوي جديد





وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء بعد إعادة المداولة على الفقرة 7 من المادة الأولى والمادة الثامنة، وقرر تأجيل أخذ الراى النهائى على مشروع القانون لجلسة الغد، نظرا لأنه يتطلب حضور أغلبية الثلثين للموافقة عليه.





وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن تطبيق مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون وفقا للتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017 ، مؤكدا أن هذا التاريخ لا يمكن الحيد عنه.





وأوضح "عبد العال" أن التصالح في مخالفات البناء غير إجباري وأن من يقدم طلبا للتصالح سيخضع لإجراءات محددة تطبق عليه، ومن بينها وجود المبنى المخالف في التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017.





وأضاف عبد العال: "لماذا التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 ؟. لأنه التصوير المتكامل على مستوى جمهورية مصر العربية. وهذا تاريخ لا يمكن الحيد عنه".





وطالب نواب بتصوير جوي جديد لتوسيع الأحوزة العمرانية والتصالح على كافة المخالفات المتاخمة والبعيدة عن الكتل السكنية، وأكد عاصم الجزار، وزير الاسكان في كلمته بالجلسة العامة اليوم أن قانون تقنين وضع اليد تم تطبيقه على أساس التصوير الجوي الاخير في 2017 وانه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذه التصوير الجوي الذي جرى فى ٢٢ يوليو 2017.





وقال عاصم الجزار إن التخطيط العمراني يستهدف التخطيط والحفاظ على الرقعة الزراعية ولو تم تحويز الكتل البعيدة فان ذلك يلزم الدولة بعمل خدمات لها رغم بعدها عن الحيز العمراني، وهذا امر مستحيل لان بعض الكتل قد تكون في مناطق بعيدة او وسط اراضي زراعية.





وطالب نواب باجراء التصالح لكل المخالفات وإجراء تصوير جوي جديد للوضع الحالي، للتصالح مع جميع المخالفات مع سريان القانون وهو ما رفضته الحكومة.





وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن التصالح ليس اجباري وعلى من يرغب ان يتصالح ، مشيرا الى أن التطبيق يتم على اخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017 .





ونص مشروع القانون، أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.





كما نص مشروع القانون على ان تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.





ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.





وكانت الجلسة شهدت إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.





وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إعادة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن "تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي" إلى لجنة الشئون الصحية لمزيد من الدراسة.





وكان عبد العال أكد، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن المشروع بقانون لا يزال به اللبس فى القانون الحالى فيما يخص التفريق بين اخصائي العلاج الطبيعى والاستشارى.





وأضاف عبد العال: "ما أراه فى المشروع يحمل الكثير من اللغط"، فى الوقت الذى منح فيه الكلمة لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد وأكدت اهتمامها بتعديل قانون العلاج الطبيعى الحالى بما يفيد مهنة العلاج الطبيعى، وشددت الوزيرة على أن العلاج الطبيعى ليست مهنة سهلة، وهناك حاجة قويه لتعديله لأنه خطير بدلا من التصارع على مسميات تخل بالمهنة.





وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة محمد العمارى إلى أن القانون رقم (3) لسنة 1985 يعد أول قانون حقيقي لتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلا أنه أغفل العديد من التفاصيل التي تحدد اختصاصات مزاول المهنة، ومن هو المساعد أو فني العلاج الطبيعي، وثبت من خلال التطبيق العملي حدوث العديد من المشكلات وخاصة في ظل التطورات الحديثة لمهنة العلاج الطبيعي على مستوى الدراسة أو الممارسة محليًا أو إقليميًا أو دوليًا.





وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات المالية أصبحت لا تتناسب قيمتها مع الوضع الاقتصادي الراهن، وأدى صدور القانون رقم (209) لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلى الحد من هذه المشكلات والإسهام في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة عربيًا وعالميًا.





وقالت: إنه من أجل ذلك ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون رقم (3) لسنة 1985 تماشيًا مع إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقانون رقم (209) لسنة 1994، وعلاج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون، والأخذ في الاعتبار حقوق خريجي كليات العلاج الطبيعي في أن تكون لهم نقابة خاصة بهم وقانون يزاولون من خلاله مهنتهم.





أرجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.





وبرر عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون، وذلك لحين استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء.



