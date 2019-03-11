والد آدم يكشف كواليس قصيدة ابنه خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. فيديو

قال والد الطفل آدم إن موهبة ابنه بدأت من عمر 5 سنوات وبدأ العمل معه على حفظ القصائد وشرح المعانى.



وأضاف أشرف محمد على فى حواره لبرنامج "آخر النهار" أنه يتمنى أن يستمر فى الشعر ويصبح شاعرا كبيرا، بالإضافة إلى أن يكون ضابطا يخدم تراب وطنه، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التى يصعد فيها على مسرح.



وتابع، أن قصيدة حكاية شهيد جاءت للبيت قبل الاحتفالية بأسبوع من كلمات الشاعر عبد الله حسن وطلب من آدم حفظها ونجح فى ذلك خلال يوم فقط، مشيرا إلى ثناء الشاعر عبد الله حسن على أداء آدم.

