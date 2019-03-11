ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد فرحة المصريين بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:28 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير أثناء حلف اليمين
البهى عمرو
عرض برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، تقريرا من الشارع المصري لمعرفة رأي المواطنين فى تعيين الفريق كامل الوزير وزارة النقل.

وقال أحد المواطنين إن الفريق كامل الوزير هو رجل المهام الصعبة، معربا عن سعادته بهذا القرار، ومؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار القيادة التي تستطيع تطوير منظومة النقل.

وأكد آخر أن كامل الوزير شعلة نشاط، كاشفا أن السكك الحديدية ستشهد تطورا كبيرًا فى عهد كامل الوزير وزير النقل.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يختار قدوته في الملاعب .. 3 لاعبين ليس من ضمنهم لاعب مصري

وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة.. اشحن واصرف

بوتفليقة يحل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

أحمد موسى: الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية في مصر .. فيديو

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

المصيلحي يحدد موعد وقف الخبز عن المستبعدين من التموين

عقب تداول الفيديو على فيسبوك.. ضبط فتاتين سرقتا حقيبة سيدة من مسجد بالاسكندرية

علي عبد العال يوجه نقدًا لاذعًا للحكومة.. وعمر مروان يرد: أستاذي.. تقبل عذرنا

هاشتاج زيدان يتصدر تويتر بعد توليه منصب المدير الفني لريال مدريد

مدرب المنتخب الوطني يصدم عبد الله السعيد ورمضان صبحي

الظهور الأول للرئيس الجزائري بعد عودته من سويسرا .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟