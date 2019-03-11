شاهد فرحة المصريين بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل.. فيديو

عرض برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، تقريرا من الشارع المصري لمعرفة رأي المواطنين فى تعيين الفريق كامل الوزير وزارة النقل.



وقال أحد المواطنين إن الفريق كامل الوزير هو رجل المهام الصعبة، معربا عن سعادته بهذا القرار، ومؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار القيادة التي تستطيع تطوير منظومة النقل.



وأكد آخر أن كامل الوزير شعلة نشاط، كاشفا أن السكك الحديدية ستشهد تطورا كبيرًا فى عهد كامل الوزير وزير النقل.

