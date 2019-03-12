وزير المالية: 75% من إيرادات الدولة يتم تحصيلها عبر الضرائب.. ونحو 770 مليار جنيه عوائد هذا العام

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة، والدعم، بالإضافة إلى العجز المتوقع.



وقال معيط، فى لقاء حصرى له ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten" مع الإعلامي نشأت الديهي، إن إيرادات الدولة يتم تحصيل 75% منها عن طريق الضرائب والباقى من قناة السويس وشركات القطاع العام وغيرها من الرسوم المتنوعة.



وأوضح أنه إذا كانت إيرادات الدولة على سبيل المثال 1000 مليار جنيه كاملة، فإن مساهمة الضرائب فيها ستكون حوالى 750 مليار جنيه.



وأضاف أن التحصيل بلغ هذا العام نحو 770 مليار جنيه من الضرائب والباقى من الموارد الأخرى.



وأشار إلى أن 541 مليار جنيه هو قيمة فوائد ديون هذا العام، بالإضافة إلى 276 قيمة أقساط ديون حيثإ نه لأول مرة نقوم بتغطية مصروفاتنا هذا العام، معادا 4 ملايين جنيه فقط.



وأكد أن وزارة المالية تقوم بخفض الاقتراض، وتراجع الدين حتى يشعر المواطنون بنتائج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتعافى والإيرادات تتحسن تدريجيًا وشعور المواطنين بالتحسين هي مسألة وقت.



وقال معيط إن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الدين العام للدولة ورفع معدلات النمو حتى يبتعد الاقتصاد المصري عن الخطر، موضحا أن مصر كان لديها عجز في الموازنة العامة بنسبة 17% خلال الـ4 سنوات الماضية، وأن الوزارة تستهدف وصول العجز في الموازنة الجديدة لـ7.2% حتى نتجاوز دائرة الخطر.



وأضاف: "سندخل حد الأمان عندما يصل العجز لـ 5%، وذلك حتى لا نترك أعباءً ثقيلة لأولادنا وأحفادنا، وأنا أحلم أن يصل العجز لـ2%"، مشيرا إلى أنه يستهدف تحقيق نسبة معدل نمو 6.1% في الموازنة العامة الجديدة.



وأكد أن 10 دول في العالم فقط هي التي تحقق هذه النسبة في النمو، لافتا إلى أن مصر تشهد استثمارا إنتاجيا حقيقيا يستهدف تأمين البلاد، وخير دليل على ذلك المدن الجديدة وشبكة الطرق والكهرباء.



وأشار إلى أن صندق النقد الدولي يرى أن مصر من أكبر معدلات النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى ضرورة أن نحافظ على هذا النمو من خلال عدة إصلاحات هيكلية.



واشار الى أن الموازنة العامة الجديدة تدعم المواد البترولية بحوالى 90 مليار جنيه، والكهرباء بقيمة 18 مليارا، وقد تصل لـ20 مليار جنيه .



ونوه بأنه سيتم دعم الخبز في الموازنة العامة الجديدة بـ55 مليار جنيه، وإنتاج 100 مليار رغيف تصل تكلفة الواحد إلى 60 قرشا، مشيرا إلى أن إجمالى دعم الخبز والسلع التموينية سيصل إلى 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 70 مليارا قيمة دعم صناديق المعاشات.



ولفت وزير المالية إلى أن إجمالي الإنفاق على ملف الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة يصل إلى 332 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير من أجل إنقاذ البلد الذى يسير الآن على الطريق الصحيح .



وقال إنه مرت عليه أيام خلال السنوات الماضية لم يكن لديه العملة الأجنبية التي تمكنه من شراء الدواء أو القمح: "مكنش معايا عملة أجنبية أجيب دواء فيروس سي للمواطنين، محدش فينا فكر لو الدنيا مكنتش اتظبطت كنا هنبقى فين، وبعد ذلك تم رفع اسم مصر من قائمة الدول المضطربة اقتصاديا، عقب تحسن أحوالها".



وأضاف وزير المالية أن مصر ستكون من الاقتصاديات المتقدمة عام 2030، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى قانون التأمين الصحي بالتوازي مع حملة فيروس "سي"، والتي يبلغ تكلفتها 5 مليارات جنيه.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بالمجموعة الاقتصادية أسبوعيًا.



ونوه بأنه يغفو 3 ساعات فقط في اليوم نظرًا لطبيعة عمله الشاقة، لافتا إلى أن هذا التناغم في العمل هو الذي يجعل مصر تتقدم للأمام.



واختتم: "بصحي من النوم 5 الفجر، وأنزل من البيت لممارسة عملي 7 صباحًا، وبرجع البيت 12 صباحًا، ده يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع وأحيانا 7"، مشيرا إلى أنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن يصبح وزيرا للمالية "ولا كنت أحلم إني أبقى وزير، كان آخر حلمي أكون موظف في شركة، واتجوز بنت الحلال".