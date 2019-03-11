خبراء: توجيه دعوات للمشاركة في قمم اقتصادية عالمية بفرنسا واليابان يؤكد صحة الإجراءات الإصلاحية.. ومصر بوابة العبور لأفريقيا

أبوزيد: توجيه الدعوة للرئيس من فرنسا واليابان يؤكد إدراكهما لقيادة مصر لأفريقيا

اتحاد المستثمرين : مشاركة الرئيس فى قمة الدول الصناعية تؤكد أهمية مصر الدولية

خبيرة: مصر فرضت سياستها وإجراءاتها على دول العالم الخارجي

خبير: فرنسا واليابان تدركان قوة مصر اقتصاديا وسياسيا

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدول المتقدمة أصبحت تنظر لمصر نظرة ثقة وتقدير بعد ان أثبتت جدارتها و قدرتها الاصلاحية والتي كانت محل اشادة و تقدير من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني العالمي.وأضافت " شلبي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الاجراءات التي تبنتها مصر علي مدي السنوات السابقة و التي ظهرت نتائجها منذ نهاية العام الماضي، وكذلك تولي مصر قيادة المنطقة علي المستوي السياسي والاقتصادي، جعل بلدان العالم المتقدم تطالب مصر بأن تكون حاضرة لتلك التحولات خصوصا وانها اصبحت شريكا استراتيجيا لها.وأوضحت ان الجولات المكوكية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدأت منذ توليه زمام أمور البلاد في 2014 ظهرت نتائجها منذ فترات كبيرة خصوصا وأنها غيرت الصورة الذهنية الخاطئة عن مصر و عززت بيئة الاستثمار وساهمت في جذب المزيد من رؤوس الاموال بعد تحركات الحكومة واصدار حزمة التشريعات الاقتصادية المتعددة.وأشارت "شلبي" الي ضرورة ان تجهز الحكومة نفسها جيدا لتلك الاحداث الهامة واستثمارها واستكمال ما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة للشعب المصري، مؤكدة ان تلك التحركات تؤكد ان مصر علي الطريق الصحيح و فرضت انجازاتها وقيادتها بقوة.وقال على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر عقدها فى فرنسا تؤكد اهمية المكانة الدولية التى تتمتع بها مصر ووجود العديد من الملفات المشتركة بين مصر والدول الكبرى.كان الرئيس الفرنسى ايمانول ماكرون وجه الدعوة الي الرئيس السيسى لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري (G7) القادمة التي تستضيفها فرنسا العام الحالي.أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن مصر الان تشهد تطورا ملحوظا فى جميع المجالات سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعادت بقوة الى المجتمع الدولى مشيرا الى أن الزيارات الخارجية التى قام بها الرئيس الى دول العالم ساهمت بشكل كبير فى تحسين صورة مصر امام العالم .أكد حمزة ، أن تحسن اداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية نتيجة العديد من الاصلاحات التى قامت بها الدولة ادى لجذب مزيد من الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل فى السوق المصرى حيث اصبحت اكثر الدول الافريقية جذبا للاستثمارات الاجنبية خلال2018 مما ساهم فى تعزيز مكانة مصر اقليميا ودوليا.أشار الى أن مشاركة مصر في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري حدث هام اخر تشارك مصر فيه وممثل ايضا القارة الافريقية كونها تتولى رئاسة الاتحاد الافريقى وهذه المشاركة تتيح لنا عرض تجربتنا فى الاصلاح الاقتصادى امام العالم وفضلا عن عرض الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى الجارى انجازها وخاصة مشروع تنمية قناة السويس حيث تضم مجموعة العشرين نحو ثلثى التجارة العالمية.وتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة من شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، للرئيس للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليا، والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري، بجانب اتصاله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل دي ماكرون، لتوجيه دعوة لحضور قمة الـ7 دول الصناعية الكبري المقرر تنظيمه خلال العام الجاري.