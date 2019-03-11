تامر أمين: قبل كتابة كلمة ضع والدة الشهيد نصب عينيك ..فيديو

قال الإعلامى تامر أمين أنه يريد إيصال رسالة للمصريين قبل كتابة كلمة أو التحدث عن فتن أو أمور أخرى يجب أن تضع صورة أم الشهيد أمام عينيك قبل.



وأضاف أمين فى برنامجه " أخر النهار" هيجيلك قلب تخرب البلد وتحدث فتنة تدمر البلد إذا وضعت والدة الشهيد أمام عينيك، مشيرا إلى أنه يجب أن نحافظ على بلادنا.



وتابع برجاء من تكون نيته سليمه أن يفكر فى كلمته قبل أن يكتبها وتصبح رصاصة فى ظهر البلد .



