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أحمد دياب: الجميع مطالب بتذليل كافة ما يحتاجه أسر الشهداء

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:40 م
شهداء مصر
شهداء مصر
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد دياب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية كبيرة بأسر شهداء مصر، موضحًا أن الجميع يشاهد تكريم السيسي لأسر الشهداء.

وأضاف "دياب"، خلال تقديمه برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة "الرافدين بلس"، أن الرئيس طالب من الجميع بالاجتهاد لمحاربة الفساد.

وأشار إلى أن الجميع مطالب بتذليل كافة ما يحتاجه أسر شهداء مصر، وأكد أن الشهيد مقدر فى بلده لأنه ضحى بحياته من أجل حمايتها.

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