افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى

طرح المنتج هانى محروس، منذ قليل، أحدث اكتشافاته الفنية للمطربين سيف مجدى وسيف موسى بعنوان "افتح يا سمسم"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، التى تم تصويرها تحت قيادة عفاف جريس، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.



ويتبنى هانى محروس المواهب الجديدة بصفة عامة، بجانب موهبة المطرب الصاعد سيف مجدى، منذ أن قدمه فى أغنية "أنا إنسان" مع أحمد سعد، كلمات ملاك عادل، والحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل، وقدم أغنية "مساء الفل"، مع كل من ميرنا، وحودة بندق، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى محمد عباس.



يذكر أن المنتج هانى محروس طرح مؤخرا أغنية "خطوة" للنجم مصطفى حجاج، والتى حققت نجاحًا كبيرًا للغاية، ووصلت نسبة مشاهدتها عبر "يوتيوب" لأكثر من 27 مليون مشاهدة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى جلال الحمداوي.