في أول تعليق له .. زين الدين زيدان: حان الوقت لتغيير بعض الأمور

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد ، عن سعادته القصوى بالعودة لتدريب الفريق ، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يقام الآن لتقديمه.



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: أنا سعيد للغاية للعودة إلى المنزل ، هذا يوم خاص جدًا،لم ابتعد كثيرًا لأنني أعيش هنا ، أنا سعيد للعودة إلى العمل في ريال مدريد، أريد أن أبدأ بالعمل وأن أعيد الفريق إلى مكانه الصحيح سريعًا ، بيريز طلب مني الرجوع ولم أستطع أن أرفض طلبه ، لأني أحب هذا الرجل وأحترمه وأحب النادي كثيرًا،بعد 8 اشهر أشعر الان بأني بحالة جيدة للعودة ."



وأضاف زيدان:" لقد غادرت لأنني احتجت إلى ذلك، احتجت الراحة واللاعبين أيضًا بعد تحقيق كل شيء ، الآن عدت لأن الرئيس تحدث معي ، لكن هناك العديد من الأمور ستتغير، حان الوقت لتغيير العديد من الأمور، لكن لن نتحدث عن هذه الأمور الآن ، سنتحدث مع النادي والرئيس لاحقًا."



وأكمل زيزو: كانت هناك العديد من العروض للتعاقد معي من العديد من الأندية ، لكنني أردت العودة هنا ، أنا أعشق ريال مدريد ."



وكان نادي ريال مدريد ، قد أعلن إقالة المدير الفني للفريق الأرجنتيني سانتياجو سولاري من تدريب الفريق ، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للفريق.