طلاب الثانوية الأزهرية عن مقترح جدول الامتحانات: سيئ جدا وعايزينه بعد العيد

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن جدولٍ "مُقترَح" لامتحانات الشهادة الثانوية، بشُعبتَيها: "الأدبيّ" و"العِلميّ" 2018 /2019.



واستطلعت الإدارةُ المركزية للامتحانات، آراءَ الطلاب، في المَواعيدِ المُقَرَّرة للاختبارات؛ لتَسمحَ للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين وجميع المعنيّين، بوَضْع جدول الشهادة الثانوية.



كما أعلنت الإدارةُ المركزية للامتحانات، بأنه ستتمّ دراسة جميع المُقترَحات بعنايةٍ، حرصًا على مصلحة الطلاب، وتَعديل الجداول وَفقًا لها.



وبحسب اقتراح الإدارة المركزية للامتحانات؛ تبدأ الاختباراتُ بمادّتَي: الفقه، والجَبر والهندسة الفراغية (نظام قديم، ونظام حديث)، يومَ السبت 25 مايو 2019، وتنتهي يومَ الأربعاء 26 يونيو 2019 بمادّة: (الحديث)، للشُّعبة العِلميّة. وتبدأ الشُّعبة الأدبية ـ وَفقَ الجَدول المُقترَح ـ باختبار مادّتَي: الفقه، والتوحيد، يومَ الأحد 26 مايو 2019، وتنتهي يومَ الأحد 23 يونيو 2019، بمادّة: الأدب والنُّصوص، والمُطالَعة.



وكانت آراء الطلاب والطالبات على الجدول المقترح كالآتى ، قال الطالب محمد ان الجدول المقترح سيئ جدا. يجب بدء الامتحانات بعد العيد والمواد العلمية يجب ان يكون قبلها إجازة وخاصة مادة الفيزياء يجب ان يكون قبلها اجازة ثلاثة او اربعة ايام و ذلك بشهادة مدرسي المادة لانها تحتاج لأيام لمراجعتها.



وأضاف شريف محمد، قائلا: "المفروض تعملوا في اليوم مادة واحده مش اتنين" وقال الطالب ياسين "الجدول سيئ جدا المفروض يبقى بعد العيد".



وتابع عمر: "الجدول ده مينفعش خالص ازاي انا كطالب أمتحن منطق حديث و تاريخ في يوم واحد وكمان تفسير واللغة الأجنبية الثانية في يوم واحد وكمان حديث وصرف في يوم واحد مينفعش نهائي و المشكلة ان المواد دي صعبة مينفعش تيجي مع بعض في يوم واحد ياريت يتعدل ويكون نفس الجدول بتاع 2018 ولو بقي كل يوم مادة هيكون افضل بكتير".



وقال محمد شاهين: "نرجو من سيادتكم رحمة بأبنائنا وحرصا على مستقبلهم تعديل بداية الامتحانات للقسم العلمي والادبي للثانوية الأزهرية ليكون بعد عيد الفطر المبارك حتي لا يعاني أبناؤنا من الصيام والمواصلات وضغوط الامتحانات التي ستحدد مستقبلهم. فبداية الامتحانات في الجدول المقترح ستبدأ في نصف رمضان تقريبا، ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام و التقدير.



وتابع محمد عبد اللطيف: "اللغة الفرنسية سهلة النسيان ومع ذلك موضوعة فى الفترة الثانية وآخر الاسبوع كمان ارجو وضعها فى الفترة الأولى وفي اول الاسبوع".



وقال محمود عصام: "حرام جدا ع فكره الفيزيا تبقي قبلها يوم واحد وفي الصيام كمان ياريت يعني بعد اذن حضراتكم تخلوها يوم 8 بعد العيد علطول عشان يبقى فيه وقت نراجعها فيه كويس".



وتابع أحمد حسين، ياريت الصرف يبقي لوحده عشان ربنا اعلم بينا هو عامل ازاي والاستاتيكا ممكن تبقي مع القرآن ياريت تشوفوا تعليقي وشكرا".



وقال عبد الرحمن رجب:" والله الجدول وحش جدا ازاي الفيزياء تتذاكر في يوم ونصف خلوها بعد العيد بحيث يكون قدامها فترة كويسة للمراجعة ومعروفة الفيزياء يعني البعبع بتاع الثانوية بالعكس دي الاستاتيكا سهلة عن الفيزياء لازم الفيزياء تكون بعد العيد تكون مكان الاستاتيكا علشان نقدر نرجعها والكيمياء خلوها يوم سبت بدل الأربعاء علشان يكون قبل الكيمياء يومين ونصف بدل يوم ونصف علشان كبيرة الكيمياء واللي موافق يعمل لايك عندي اهم حاجة الفيزياء بعد العيد على طول".



وتابع محمد عبدالله ربيع، لو سمحت اجعلوا فاصل بين يوم 24 /6 -و25 /6- و26/ 6 بس لكن بقيت الجدول كويس بنسبة جيد جدا"، وقال أحمد ممدوح الطيب" برجاء من سيادتكم فضلا وليس أمرا ان تجعلوا الامتحانات بداية بعد العيد".



وقالت منة أحمد:" لو سمحتم ياريت الكيمياء والفيزياء والأحياء تكون يوم السبت ويكون في يوم قبل الحديث والتفسير ويكون فيه مادة واحدة في اليوم مفيش مشكلة لو الامتحانات خلصت في شهر 7 عشان تعب طول السنة ميروحش هدر بسبب ضيق الوقت بين المواد وعدم مراجعتها كاملة".



