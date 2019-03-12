نساء وقعن فى فخ الرذيلة.. شيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس.. وولاء باعت جسدها لـ عجوز يبلغ 90 سنة رغم جوازها من آخر

ولاء ودينا وشيماء وشرين ونورهان، اختلفت أسماؤهن لكن قصتهن واحدة، بعن أجسادهن إلى راغبى المتعة الحرام من الخليجيين تحت ستار الزواج العرفي مقابل حفنة من الأموال بعد استغلال المتهمتين ابتسام وفتحية فقر وحاجة الفتيات وأخذتا المقابل.



بداية الجريمة

تفاصيل الجريمة بدأت باتصالات بين المتهمتين ابتسام وفتحية مع الخليجيين القادمين لمصر، والاتفاق على توفير فتيات لممارسة الرذيلة تحت مسمى الزواج العرفى، الفتيات الـ 5 وقعن فى فخ الجواز العرفي بعد أن أوهمتهن المتهمة الأولى بالجواز العرفي، وبعد مرور يومين أو ثلاثة ترغمهن على ممارسة علاقة جنسية أخرى مع آخرين.



الحصول على أموال

تحقيقات النيابة وأوراق قضية الاتجار في الأعضاء البشرية متهم فيها 40 شخصا باستغلال فتيات وطالبات فى علاقات جنسية مع خليجيين من جنسيات مختلفة مقابل الحصول على أموال.



شيرين كل شهر فى حضن راجل

قالت شيرين إن ظروفها الحياتية صعبة كونها لم تكمل تعليمها ولا تشتغل بعمل محدد ومسئولة عن تدبير نفقات الصرف على نفسها ووالدتها.



6 سنوات فى عالم الرذيلة

وأضافت شيرين أنها منذ 6 سنوات لجأت إلى إقامة علاقة مع رجال خليجيين تحت مسمى الزواج العرفي بهدف التكسب من تلك العلاقات، بواقع زيجة كل شهر أو شهرين.



وهمية إجراءات الزواج

وأوضحت أنها كانت تعلم بوهمية إجراءات تلك الزيجات كونها لفترة زمنية محددة هى مدة بقاء السعودي فى مصر وتنتهي العلاقة معه بمجرد سفره ومغادرته البلاد.



عرض الفتيات فى طابور

وأكدت شيرين أن المتهمة الأولى "ابتسام. ع" كانت تقوم بإحضار السعوديين فى منزلها وتعرضها بصحبة فتيات أخريات عليهم ليختارون من تروق له لإقامة علاقة معها تحت مسمى الزواج العرفي.



تعدد العلاقات الجنسية

وأقرت الشاهدة فى التحقيقات، بتعدد علاقاتها مع رجال خليجيين فى أوقات متقاربة جدًا، ولا تتذكر عدد الرجال الذين أقامت معهم علاقات تحت مسمى الزواج العرفي، مؤكدة صحة التسجيلات الصوتية والمصورة بتاريخ 20 أكتوبر 2017، المتعلقة بواقعة استغلالها بصحبة الشاهدة السادسة جنسيًا لإقامة علاقة مدتها يومان، دون انقضاء عدتها عن الزيجة الأولى، مع اثنين من راغبي المتعة السعوديين بواسطة إحدى المتهمات فى القضية.



استقطاب الفتيات

وأضافت أن المتهمتين الأولى والثانية تعملان سويًا مع المتهمين الثالثة والخامس والسادس فى استقطاب الفتيات واستغلالهن فى إقامة علاقات جنسية مع أجانب تحت مسمى الزواج العرفي للحصول على منافع مادية من تلك العلاقات.



ولاء باعت جسدها لخليجى

كما قالت "ولاء. م"، من محافظة الغربية، إحدى ضحايا عصابة الاتجار فى البشر والاستغلال الجنسى للفتيات، إنها تزوجت من رجل خليجى زواجا رسميا، وبعد فترة فوجئت بالمتهمة الأولى "ابتسام. ع" فى القضية ترسل صورا مخلة إلى زوجها الخليجي لتفسد علاقتها به وتجبرها على السير فى طريق الحرام.



رذيلة وخراب بيوت

وأضافت الشاهدة فى التحقيقات أنها عقب مشاهدة زوجها تلك الصور التي تحصلت عليها المتهمة الأولى من إحدى الفتيات، قام بتطليقها ونظرا لظروفها المادية الصعبة عرضت عليها المتهمة الأولى استغلالها جنسيا وإدخالها فى علاقات جنسية متتابعة مع رجال سعوديين تحت مسمى الزواج العرفى والتكسب من تلك العلاقات نظرا لكثرة الطلب عليها.



2016 عام الرذيلة وحكايتها مع عجوز

وتابعت الشاهدة فى التحقيقات أنها بدأت في بيع نفسها فى عام 2016 من خلال المتهمة الأولى بعد أن قدمتها إلى رجل خليجى يبلغ من العمر 90 سنة.



استغلال الجسد

وأكدت ولاء أنها كانت تقضى مع كل رجل ما يقرب من يومين إلى شهر وتبدأ رحلة الزواج من آخر قبل انتهاء فترة العدة، مشيرة إلى أن المتهمين فى القضية يعملون سويا للتكسب من الاستغلال الجنسى للفتيات.



حكاية شيماء.. والدها أجبرها على ممارسة الجنس

كما قالت الشاهدة الثالثة "شيماء ا" إن المتهمين عرضوا على والدها تزويجها من خلايجة مقابل حصوله على مبالغ مالية، ورفض فى بداية الأمر معتبرًا ذلك زنا، إلا أنه وافق فيما بعد فى ظل الظروف المادية الصعبة التى تواجهه، على ألا يتعدى الأمر زيجة واحدة فقط لسد احتياجات المعيشة الصعبة.



أول رذيلة فى سن 16 عاما

وأوضحت شيماء أن أول زواج لها كان عرفيًا وكانت تبلغ من العمر 16 عامًا، وتم من خلال إحدى المتهمات بناءً على طلب والدها المتهم السابع فى القضية.



ثلاثة أيام مقابل 80 ألفا

وأشارت إلى أن العلاقة استمرت ثلاثة أيام مقابل مبلغ مالى قدره 80 ألف جنيه مصري، حصلت منه إحدى المتهمات على 30 ألف جنيه، والباقى حصل عليه والدها، وتم تحرير عقد تلك الزواج بمعرفة أحد المحامين المتهمين فى القضية.



الأب الديوث

وأضافت الشاهدة أن والدها كان على علم بزواجها رسميًا من مصري ويدعى "م. ع"، إلا أنه وافق على زواجها عرفيًا وإقامة علاقة مع آخرين خلايجة نظير مبالغ مالية كان يحصل عليها مقابل كل علاقة تحت مسمى الزواج العرفي فى فترات متلاحقة دون انقضاء العدة.



عصابة مخصصة

وأكدت شيماء أن المتهمين كانوا يشكلون عصابة فيما بينهم، وتمثل دور كل من المتهمة الأولى والرابعة والسادس فى استقطاب الفتيات وعرضهن على راغبي المتعة الخلايجة مقابل مبالغ مالية يحصلن عليها من كل علاقة.



عقد الجواز العرفي

وأوضحت شيماء أن دور المتهم العاشر والحادي عشر المحامييَن، إبرام عقود صورية للزواج العرفي مقابل الحصول على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية.



المدة الفاصلة بين كل زيجة

وأردفت أنه لم تكن هناك مدة فاصلة بين كل علاقة وأخرى، مشيرة إلى أنه بمجرد انتهاء العلاقة الجنسية مع أحد الخلايجة يتم طلبها من قبل إحدى المتهمات وإدخالها فى علاقة مع سعودي آخر تحت مسمى الزواج العرفي، والتى كانت تحاول إقناعها والفتيات الأخريات بأنها لو تزوجت كل يوم لا يوجد مشكلة وما يهم الثقة وهي صيغة الزواج بعبارة "زوجتك نفسي".



التسجيلات الصوتية

وأقرت بصحة التسجيلات الصوتية واللقطات المصورة عن واقعة استغلالها جنسيًا بصحبة الشاهدة الخامسة، وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2017.



دينا أقامت 5 علاقات مع خليجيين

وقالت "دينا. م"، الشاهدة الثانية، فى التحقيقات: "منذ 3 أعوام تقريبًا بدأت إحدى المتهمات فى قضية الاتجار بالبشر فى استقطابي ومحاولة إقناعي بالزواج من أحد الأشخاص الخليجيين تحت ستار الجواز العرفي، وطلبت منى الحضور إلى منزلها، وشاهدت فتيات مصريات يتم عرضهن على رجال عرب من دول الخليج ليختاروا منهن لتحرير عقود زواج عرفى على أن يتم تحرير تلك العقود بمعرفة أحد المحامين، والهدف من إعداد تلك العقود هو عدم القبض عليهن".



استغلال الفتيات

وأوضحت دينا أنه كانت هناك فتيات يتم استغلالهن بصفة مستمرة، يترددن على منزل إحدى المتهمات لكي تتكسب من وراء إدخالهن فى علاقات متتابعة مع سعوديين.



الزواج دون ولي

وأضافت الشاهدة أن بداية زواجها كانت فى غضون شهر أغسطس عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم الزواج من أحد الخليجيين، دون ولى عنها مقابل مهر 40 ألف جنيه، مؤكدة أن إحدى المتهمات حصلت على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل المبلغ الذي أخذته من السعودي.



15 يوما

وأوضحت دينا أن الزوج الخليجي كان يتردد عليها كل 15 يوما تقريبًا، حتى دبر لها محل إقامة فى مصر، ولكن إحدى المتهمات أرغمتها أثناء فترة زواجها من السعودي على إقامة علاقة مع عدد من الرجال الخليجيين تحت تهديد منها بتدمير علاقتها الزوجية مع السعودي زوجها العرفى مقابل مبالغ مالية وعدتها بتلقيها نظير كل علاقة مع سعودي آخر.



5 علاقات

وتابعت أنها وافقت على إقامة علاقة جنسية مع خليجيين نظير الحفاظ على زواجها من السعودي، ودخلت بالفعل فى 5 علاقات مع خليجيين على الرغم من استمرار علاقة زواجها من السعودي.



تزوجت 6 خلايجة فى وقت واحد

وقالت الشاهدة "نورهان. م"، طالبة، إن إحدى المتهمات استقطبتها منذ عام لإدخالها فى علاقات مع بعض الخليجيين تحت مسمى زواج عرفي صورى، وقد بدأ الأمر حين تزوجت عرفيًا من سعودي بتدبير من المتهمة مقابل مبالغ مالية 10 آلاف جنيه.



الفقر والرذيلة

وأشارت الفتاة فى التحقيقات إلى أنها بعد ذلك فوجئت بأن الزواج لم يكن شرعيا لأن العلاقة لم تستمر سوى 10 أيام، واتضح أن الزوج العربى كان ينوى قضاء مدة إجازته فى مصر معها فقط نظير المبلغ المالى المدفوع، ثم بدأت المتهمة الأولى فى إجبارها على إقامة عدة علاقات متتالية بعد أن أقنعتها بأنها سوف تكسب مبالغ مالية كثيرة من الأفعال الجنسية، مستغلة ظروفها المادية الصعبة ومرض جدتها وأن الورقة العرفية لم تكن سوى تأمين لتلك العلاقات.



6 علاقات جنسية

وأضافت أنه كان يتم عرض فتيات أخريات على الرجال السعوديين للاختيار من بينهن حتى وصل عدد تلك العلاقات التى تم استغلالها جنسيًا فيها إلى 6 علاقات.



زواج عرفي

وأكدت أن المتهمة الأولى قامت بتزويجها عرفيا لأكثر من رجل خليجى فى نفس الوقت تحت ستار زواج عرفي صوري، يقوم بإبرامه أحد المحامين المتهمين مقابل حصولهم على مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الهدف من تحرير تلك العقود العرفية هو ستر حقيقة تلك العلاقات كونها دعارة وتلافي حدوث أي مساءلات أمنية أثناء اصطحاب السعوديين لها ولغيرها من الفتيات.



تزوجت عرفي بعلم والدتي

وتابعت: "تلك العلاقات الجنسية وافقت عليها والدتي نظير مبالغ مالية كانت تحصل عليها من كل علاقة""، وأردفت أن المتهمين يعملون سويًا كفريق فى الاستغلال الجنسي للفتيات تحت مسمى الزواج العرفي الصوري.



وتمثل دور كل من المتهمات الأولى والثالثة والرابعة والسادس فى استقطاب الفتيات وعرضهن على السعوديين، بينما يقوم كل من المتهمين المحامين من العاشر حتى الثانى عشر بإبرام العقود العرفية الصورية وهم جميعًا على علم أن تلك العلاقات ليست زواجًا وقد حصلوا جميعًا على منافع مادية من تلك العلاقات الجنسية.



وأوضحت أن المتهم الثاني عشر أبرم عقدين صوريين للزواج العرفي لها من سعوديين بفصل بينهما مدة 40 يومًا.