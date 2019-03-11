زميل الشهيد ضياء وحيد الدين يكشف مواقف بطولية له.. فيديو

قال اللواء حسن أبو أحمد قائد كتيبة استطلاع خلف خطوط العدو بحرب أكتوبر، إنه شارك فى حرب أكتوبر وفقد زملاء أعزاء في هذه الحرب.



وحكى خلال مداخلة هاتفية برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، مواقف صعبة كانت تربطه بالمرحوم ضياء وحيد الدين العرموطي، وقال إن المرحوم تقابل مع مجموعة إسرائيلة وتم الإبلاغ عنهم.



وأشار إلى أنه تم اكتشافه وبعد ذلك تم محاصرته من جانب الأعداء و ونزل من سيارته وظل يضرب بسلاحة واستشهد بعد ذلك.

