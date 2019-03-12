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عمرو عبد الحميد: الإعلام الغربي مُدلِّس.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:56 ص
عمرو عبد الحميد
عمرو عبد الحميد
أيمن سيد
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن "الإعلام الغربي في التسعينيات حاول إعطاء صورة للمواطن الروسي بأن الحكومة هي المسؤولة عن التفجيرات في قلب موسكو أثناء الحرب الشيشانية الروسية، وهذا مثلما حدث في مصر عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض أخرج شائعات بأن الدولة من دبرت حادث الأزهر الشريف".

وأضاف في برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "ما بين مصر وروسيا ما أشبه الليلة بالبارحة، فالإعلام الغربي قال إن بوتين دبر التفجيرات في العاصمة موسكو من أجل إظهار نفسه كبطل أمام شعبه في الحرب الشيشانية".

وأضاف أن "ما حدث مع بوتين في 1999 يشبه ما يحدث مع الرئيس السيسي في 2019 بخصوص اتهام الدولة بتدبير الانفجارات، وهذا كلام لا يقوله أو يصدقه أي عاقل".

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