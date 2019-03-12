البنك المركزي يقود مصر للتنمية الشاملة.. رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي وإجراءات لتوسيع الخدمات الرقمية

مصر تتولى رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر المقبل

لبني هلال: البنك المركزي يملك رؤية لتعزيز الشمول المالي





تترأس مصر مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي اعتبارا من سبتمبر المقبل، ومن المقرر عقد اجتماعات منتدى التحالف الدولي للشمول المالي خلال سبتمبر المقبل في رواند، وسيتم خلاله إعلان تولي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئاسة التحالف؛ إذ يتولى "عامر" منصب نائبا للرئيس حاليا.





كما تتولى لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، منصب نائب رئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة بالتحالف منذ 2017.





ويناقش الأعضاء خلال الجلسات السياسات الإصلاحية للشمول المالي، وخاصة فيما يتعلق بالشمول المالي للمرأة الذي قطعت مصر فيه خطوات هامة وبذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بإعداد قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع.





تهدف مجموعة العمل المنبثقة عن التحالف والخاصة بالبيانات والمعلومات "FID" إلى القاء الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الخاصة بالشمول المالي والعمل على صياغة السياسات الإصلاحية المبنية على أساس علمي بالدول، وقياس أثر تلك السياسات في مرحلة لاحقة، وتُعني المجموعة الأخرى الخاصة بالمعايير الدولية النسبية "GSP" بدراسة المستجدات الخاصة بتبسيط المعايير الدولية لإرساء الشمول المالي.





تقوم مجموعتا العمل بالاستفادة من المعرفة وأفضل الممارسات للمؤسسات والأعضاء في التحالف الدولى، ويوفر التحالف لأعضائه منبرًا فريدًا لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات وآليات تطبيقها.





يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، إذ تم إنشاءه في عام 2008، ويضم حاليًا عدد 90 دولة مُمثلة في أكثر من 103 مؤسسة (بنوك مركزية ووزارات مالية) على مستوى العالم، تعتمد على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.





وأكدت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، أن البنك المركزي المصري لديه رؤية وخطة واضحة لتعزيز ودعم الشمول المالي بجميع أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على الخدمات المالية الرقمية، بالتكامل مع المبادرات التي تم إطلاقها خصوصا مبادرتي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل العقاري.





جاء ذلك خلال افتتاحها لفعاليات اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالبيانات والمعلومات(FID) ودراسة المعايير النسبية(GSP)، بالقاهرة اليوم والذي يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة نوربرت مومبا،نائب المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، بحضور نحو 100 مشارك يمثلون المؤسسات الأعضاء في التحالف من الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .





أضافت "هلال" أن استضافة البنك المركزي المصري لتلك الاجتماعات تعد ثاني أهم حدث تم تنظيمه بمصر بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالى بعد المؤتمر الدولي للتحالف الذي عُقد بشرم الشيخ في سبتمبر 2017.



