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أخبار البلد

العالمي للمواطن المصري بالخارج: ما تحققه القوات المسلحة يعكس حجم الحرب التي تخوضها مصر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:00 ص
بهجت العبيدي مؤسس
بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مصر تخوض معركة وجود، حيث إنها تحارب - نيابة عن العالم - ظاهرة الإرهاب التي تخطت الحدود، ولم تعد محصورة في بيئة جغرافية محددة، ولا دول بعينها، ولكنها أضحت ظاهرة عالمية يلزمها تكاتف كل الجهود الدولية - إن أرادوا لها انتهاء - للقضاء عليها.

وأضاف بهجت العبيدي أن مصر تقدمت برؤية متكاملة لمحاربة تلك الظاهرة: شملت أسباب تفرز هذه الظاهرة، بالإضافة إلى مدى خطورة التهاون مع انتشارها، مقدمة علاج تلك الأسباب التي منها الفكري والاجتماعي والسياسي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل كل مسؤولياته.

وأشاد بهجت العبيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة المصرية الباسلة في محاربة الإرهاب، والنجاحات الكبيرة التي تحققها في هذا المضمار، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية الباسلة ستظل هي الحصن الحصين لهذا الوطن الغالي، وللمنطقة العربية جميعها.

وأكد بهجت العبيدي أن ما تحققه القوات المسلحة يعكس حجم الحرب التي تخوضها مصر وهذا يتضح بعضه فيما أعلنت عنه القوات المسلحة اليوم من أنها دمرت 15 وكرا، وتجمعا للعناصر الإرهابية، ودمرت 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها، في الاتجاه الشمالي الشرقي لحدود البلاد. وكذلك تدميرها 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود الجنوبية، كما استهدفت 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية في الاتجاه الغربي لحدود البلاد.

وجدد العبيدي دعمه المطلق للمؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية البطلة، كما جدد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يخوض حربا على الإرهاب من ناحية، ويخوض معركة بناء وتحديث الدولة المصرية من ناحية أخرى.

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