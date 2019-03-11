صاحبة بلاغ جريمة المرج تكشف تفاصيل مقتل الأشقاء الثلاثة.. فيديو

كشفت هالة علي صاحبة بلاغ جريمة المرج تفاصيل الجريمة ومقتل 3 أطفال على يد والدهم وأمهم وزوجة أبيهم، بالقول: "إحنا اشترينا البيت في شهر 10 سنة 2017، ولما اشترينا البيت كان أحمد، والد الأطفال التلاتة، ساكن فيه مع زوجاته الاتنين، وكانوا ناس في حالهم، ومانعرفش عنهم حاجة، أول ما جينا كانت مراته هالة ست كبيرة أكبر منه بـ30 سنة، وعندها تقريبا 60 سنة، ودى الزوجة الأولى، وإيمان كانت في سنه، تقريبا 30 سنة، كانت حامل، وقت ما اشترينا البيت، ماكناش بنشوفهم كتير".



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: "كانت علاقتى بهم تنحصر في تحصيل الإيجار وإيصالات المياه والكهرباء، وقررنا عدم تجديد عقد الشقة لهم، الذي كان من المقرر انتهاؤه في شهر فبراير الماضي، وأخبرناهم بذلك، وعندما دخلت عنده الشقة لإخباره بذلك، وجدت شقته خالية تماما من العفش ولما سألته قالى: أنا حاطط العفش في الغرف، وأثناء حديثى معه، خرجت زوجته إيمان، كانت محلوقة الرأس، شعرها مقصوص، وآثار كى وتعذيب في يدها



وتابعت: "تانى يوم وأثناء نزولى من سطح العمارة، وجدت إيمان، ترتعش على باب الشقة من البرد، فكررت سؤالى عليها، فقالت لى أنا عايزة أحكيلك على حاجة، وكانت تتكلم بصوت خافت، «أخذت إيمان إلى شقتى وقلت لها إحكيلى، إيه اللى عمل فيكى كده، قالتلى جوزى، وسألتها عن عيالها، فكانت تتهرب من الحديث عنهم، فأصريت على سؤالى خاصة أنها منذ سنة رأيتها حاملا، وقلت لها: هتكونى يعنى قتلتيهم هما فين، فسكتت، وقالت أيوه قتلتهم، وأخبرتني أنها متزوجة أحمد منذ 10 سنوات، ورزقت بابنتين جنى وملك، ولكن تغيرت معاملة ضرتها لها بعد حملها، بسبب أنها لا تنجب، وذات يوم سمعت زوجها يتكلم مع هالة، وهى تحرضه على قتل الأولاد وستقوم بكتابة الشقة باسمه، وميكروباص وأموال أخرى لها في البنك ستودعها باسمه، شريطة التخلص من بناته لكى لا يرثنه".



وتابعت: "لو عايزة تعيشى معايا هنموت البنات، فوافقت خشية الطرد من المنزل، وقامت بإحضار طبق بلاستيك به ماء، وجلست هى على كرسي بلاستيك وأحضرت الطفلة الصغيرة التى تبلغ من العمر عامين، أولا وأغرقت رأسها في الماء إلى أن ماتت، ثم أحضروا الطفلة الكبرى صاحبة الـ3 سنوات، وكرروا نفس الأمر بإغراقها في طبق المياه، وقام الزوج بتصويرها أثناء عملية القتل، لتهديدها في حالة الإبلاغ عن الواقعة".



وأضافت صاحبة العقار، أن إيمان، أخبرتها بأنها بعد عام حملت، وحاولا إجهاضها، لكن محاولاتهما لم تفلح، وبعد أن وضعت طفلها وكان ذكرا، أرغماها على تكرار نفس الأمر، وبالفعل أجبرت على إغراق الطفل الذكر في طبق ملىء بالمياه، وبعد ذلك، قامت ضرتها بإجبار زوجهما على تعذيبها.