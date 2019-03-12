إعلام 6 اكتوبر تستعد لمؤتمرها العلمي الثاني

تستعد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر لتنظيم مؤتمرها العلمي الثاني تحت عنوان " الإعلام الجديد وتأثيره على التحول الثقافي فى الدول العربية" فى الفترة من 3 ألى 4 ابريل القادم بقاعة الجامعة .



ويضم المؤتمر خبراء من جامعات ومعاهد إعلام المصرية وجامعة الدول العربية والجامعات العربية واعضاء من بعثة جامعة الدول العربية فى نيويورك لدى الامم المتحدة واعضاء بمراكز بحثية عديدة والهيئة المصرية العامة للاستعلامات والمهتمون بمجال الاعلام الجديد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والنشر .



فهناك العديد من الاهداف العامة للمؤتمر اهمها التعرف على مفهوم الاعلام الجديد ومختلف الاتجاهات البحثية التى تناولته والتكنولوجيا الجديدة والابداع فى صناعة الاعلام والوقوف على الاثار السياسية والثقافية والمجتمعية التى يؤديها الاعلام الجديد و نظريات الاتصال الجديدة واهميتها والتعرف على المهان البنائية والوظيفية للاعلام الجديد وتحليل العلاقة بين السلطة والجمهور وحوكمة مؤسسات الاعلام والتحول الثقافى فى بعض الدول العربية نتيجة استخدام الاعلام الجديد .



كما ان هناك عدد من المحاور التى يتناولها اهمها دور الصورة المرئية فى تغيير صورة المجتمعات العربية واستخدام المراة العربية للاعلام الجديد ودوره فى التمكينها واليات الضبط الذاتى للممارسات الاعلامية فى ظل التكنولوجيا الحديثة لوسائل الاعلام وحرية الابداع فى الاعلام الجديد وصناعة الاعلان والتحويلات الثقافية والمجتمعية فى ظل التقنيات الحديثة الموبيل والانترنت والتسوق الثقافى فى ظل الاعلام الجديد وصناعة حملات التسويق السياسى فى ظل التحويلات التكنولوجيا الحديثة والاعلام الجديد وصناعة الازمات فى الوطن العربى وكيفية مواجهتها .



بالاضافة الى اخلاقيات الاعلان فى ظل الاعلام الجديد و التأثيرات المجتمعية والثقافية التى يفرزها الاعلان على وسائل التواصل الاجتماعى ودور الاعلام الجديد من القرارات السياسية للدول العربية فى الخارج والوسائل الاعلامية والاتصالية التقليدية هل قاربت على الاحتضار .

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كما ستقوم كلية الاعلام وفنون الاتصال باصدار عدد خاص من مجلتها العلمية للبحوث والاوراق العلمية للمؤتمر مجلة علمية محكمة .