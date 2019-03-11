أستاذ علوم سياسية: ثورة 1919 وضعت أسس الدولة المدنية الحديثة..فيديو

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ثورة 1919 وضعت أسس الدولة المدنية الحديثة، وإن دستور 1923 حمل مبادئ ثورة 1919، وإن إلية التوكيل لسعد زغلول كانت فكرة جديدة لأول مرة في مصر، وإن الثورة عرفت الشعب آليات مختلفة للمقاومة والحشد والتعبئة.



وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "خروج النساء في الثورة كان تقليدًا جديدًا للشعب، والثورة كانت لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الثورة ارتبطت بنمو الاقتصاد على يد طلعت حرب، واستحضار الثورة بعد 100 عام يجعلنا نستحضر كل جميل في الثورة".



وتابعت أن "حركة عرابي بدأت داخل المؤسسة العسكرية وسببها التمييز بين الضباط المصريين والأتراك، وغرضها كان تحسين الوضع داخل المؤسسة، وفيما بعد تم بناء مجموعة من الأهداف لها مثل وضع دستور وإنشاء مجلس النواب، وهي كانت حركة فئوية وبعدها تبنت مطالب شعبية".

